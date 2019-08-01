【企業盈警】上海復旦（０１３８５）料中期虧損９０００萬元人幣

《經濟通通訊社１日專訊》上海復旦（０１３８５）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧

損約９０００萬元人民幣，而去年同期則錄得純利約８６１４萬元人民幣。

轉盈為虧主因期內繼續加大研發投入，員工開支及研發成本大幅增加外，因市場變化或銷售

未如理想，於前期計入無形資產之部分項目相關研發費用需予費用化或減值，加上市場競爭加劇

，導致綜合毛利率下降及其他收入大幅減少。

該集團預期於８月中公布業績。（ｗｈ）

