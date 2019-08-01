《日入而息》港息未跟隨美息減，長和多賺２％，渣打業績勝預期

《今天重點》﹡陳德霖稱美減息反映貨幣政策轉變，港息未必即時跟減；美國減息對本港樓

市不會有太明顯實質影響

﹡匯豐維持最優惠利率不變，下調美元儲蓄存款戶口利率；恆生維持

５﹒１２５％港元最優惠利率不變；中銀香港維持最優惠利率５﹒１２５厘

不變；渣打香港維持最優惠貸款利率不變

﹡長和（００００１）中期多賺２％至１８３億符預期，派息０﹒８７元；長

和中期零售ＥＢＩＴ升１０％至６５﹒９億元；長和中期港口服務ＥＢＩＴ

升１０％，基建跌２５％；長和歐洲３集團收益升２０％，ＥＢＩＴＤＡ升

２７％

﹡長實（０１１１３）中期賺１５１億跌３８﹒９％，中期息０﹒５２元；長

實重估及出售投資物業前溢利１４０億元，升１６％；長實中期物業收益升

２﹒４倍，租務收益跌０﹒５％

﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利升至２６﹒０９億美元，派息７美仙

；渣打中期淨利息收入升６％，信貸減值減少１３％；渣打集團上半年大中

華及北亞地區稅前基本盈利升３％；冀２０２１年有形股東權益回報升至逾

１０％；有巿民下周發起罷工，尊重員工表達意見的權利；渣打香港料全年

貸款錄低單位數增長，下半年淨息差將收窄



《即日市況》﹡減息預期降溫，港股收跌２１２點報２７５６５，失守２５０天線



《深滬股市》﹡擔憂儲局鷹派重臨，滬綜指收跌０﹒８１％險守二千九



《美元匯價》﹡短線投資可買入美元，沽出非美貨幣；歐元最新報１﹒１０３３╱３６，日

圓最新報１０８﹒９７╱９９



《公司業績》﹡長和（００００１）中期多賺２％至１８３億符預期，派息０﹒８７元；長

和中期零售ＥＢＩＴ升１０％至６５﹒９億元；長和中期港口服務ＥＢＩＴ

升１０％，基建跌２５％；長和歐洲３集團收益升２０％，ＥＢＩＴＤＡ升

２７％

﹡長實（０１１１３）中期賺１５１億跌３８﹒９％，中期息０﹒５２元；長

實重估及出售投資物業前溢利１４０億元，升１６％；長實中期物業收益升

２﹒４倍，租務收益跌０﹒５％

﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利升至２６﹒０９億美元，派息７美仙

；渣打中期淨利息收入升６％，信貸減值減少１３％；渣打集團上半年大中

華及北亞地區稅前基本盈利升３％

﹡衍匯亞洲（０８２１０）上季虧損增至１１５﹒２萬元，不派息

﹡泰錦控股（０８３２１）年度賺３６７﹒６萬元，跌６６﹒５％，不派息

﹡長虹佳華（０８０１６）季度賺６８３５萬元，跌８﹒８％，不派中期息

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ半年少賺９％至８１﹒１億披索

﹡越秀房產信託（００４０５）中期每基金單位的分派降３％至０﹒１３６元

人民幣

﹡協合新能源（００１８２）中期多賺４５％至３﹒９９億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡長和李澤鉅稱地產市場仍屬穩定，將繼續強化物業發展組合；寬鬆貨幣政策

或舒緩經濟衝擊，惟風險仍嚴峻；全球經濟增長放緩，香港經濟亦難免受到

影響

﹡長實（０１１１３）上半年已簽合約額累計逾百億，內房延平穩趨勢

﹡２１世紀教育（０１５９８）夥中海軟銀組３０億元人民幣基金

﹡中海油（００８８３）斥５３﹒３５億人民幣向母公司購煤層氣業務

﹡佳源國際（０２７６８）上月合同銷售按年增５％至１７﹒３億元人民幣

﹡卓佳與中銀國際合作拓展大灣區員工持股計劃解決方案業務

﹡恆生（０００１１）於理工大學分行引入數碼設施採用開放式設計；恆生於

理大分行推櫃位手機取票服務及數碼化服務

﹡國泰航空（００２９３）冬季將推出日本新潟及德島季節航線

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１３５萬股，涉資近８７４３萬元；冀

２０２１年有形股東權益回報升至逾１０％；有巿民下周發起罷工，尊重員

工表達意見的權利；渣打香港料全年貸款錄低單位數增長，下半年淨息差將

收窄

﹡黃河實業（００３１８）今早宣布停牌

﹡新昌（００４０４）獲周大福資本入股，作價較停牌前折讓９２％

﹡新龍（００５２９）收購日本沖繩一物業，涉資近６１６９萬元

﹡瑩嵐集團（０８４７０）擬轉至主板上市

﹡融信中國（０３３０１）７月合約銷售額按年升１６％至１２９億元人民幣

﹡恆興黃金（０２３０３）第二季金產量近２萬盎司，按年跌２７％



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）轉讓北京大廈３５％股權，涉３﹒８５億元人民幣

﹡復旦張江（０１３４９）終止Ａ股創科板上市申請，中期業績後再申請

﹡華電國際（０１０７１）母企接近協議購入阿根廷發電公司一半股權



《神州民企》﹡國資委主任會見馬化騰，鼓勵央企與騰訊（００７００）等務實合作；騰訊

表示旗下無法支持健康系統的遊戲產品將逐步停運、下架

﹡平安好醫生（０１８３３）與衢州市衛健合作共建衢州平安互聯網醫院

﹡忠旺（０１３３３）就控股股東與公司被起訴報道澄清，未獲訴訟通知

﹡富通科技（００４６５）與北京亞馬遜就雲端服務戰略合作

﹡賽特（００１５３）清盤呈請獲債權人撤回，已全數支付逾期債務

﹡富力地產（０２７７７）７月權益合約銷售總金額按年僅增０﹒１９％



《中國要聞》﹡中國７月財新製造業ＰＭＩ回升至４９﹒９，優預期

﹡財新表示ＰＭＩ溫和回升，經濟下行壓力階段性緩和

﹡中美經貿團隊８月將密集磋商，為９月貿談做準備

﹡官媒表示中美本輪磋商務實，具承前啟後意義

﹡商務部表示本輪磋商坦誠高效，８月雙方繼續密集磋商；已購一批美農產品

，望美方盡快落實華為問題；否認上海磋商時間短，今後地點將協商決定

﹡中國電信攜手華為打破５Ｇ多隔斷場景體驗瓶頸

﹡申通快遞表示阿里擬２０２２年前對公司大股東提全購

﹡多個熱點城市房貸利率升，蘇州首套房利率上浮２３％

﹡佛山政府責令萬科解決違規銷售金域中央樓盤問題

﹡小紅書深夜回應被下架：啟動全面排查整改

﹡中宣部官員表示正制定防止青少年沉迷網絡遊戲的辦法

﹡外媒表示澳洲當局懷疑齊明利用賭博洗黑錢及助中國滲透

﹡思科否認上海公司全被裁，但正重新調整團隊

﹡廣東上海教育部門將在校園強化微視頻、網遊管控

﹡外匯局海南省分局開展１１項外匯創新業務提升投融資

﹡前海蛇口自貿區資本項目外匯收入可用於境內股權投資

﹡報告指上半年中國遊戲市場收入按年增速提至８﹒６％

﹡農業農村部表示上半年農產品貿易逆差按年增１０﹒６％

﹡賈躍亭最大資產「世茂工三」第三次流拍

﹡ＭＳＣＩ下周三公布指數季度調整，提升Ａ股納入因子

﹡人行逆回購八連停，單日零投放零回籠；人行要求銀行優化信貸結構，高槓

桿房企融資強監管；７月ＳＬＦ操作３５５億，ＭＬＦ操作４０００億；人

行上海總部表示按月公布長三角貨幣信貸統計運行數據

﹡１８歲合資格港澳台居民即日起可於東莞買新樓

﹡上交所表示努力為科創板引入更多源頭活水

﹡上海推１８條措施支持科創企業

﹡上海證監局韓少平稱上海３１科創企業明確申報科創板

﹡科創板准參與轉融通，７月底兩市融券餘額創歷史新高；據報科創板融券券

源緊張，漸向個人客戶開放

﹡中國與哥倫比亞簽署電子商務合作諒解備忘錄

﹡北京共享單車平均日周轉率僅為每日１﹒１次

﹡國資委表示「雙百行動」新增４８家試點單位

﹡習近平稱開展軍隊領導指揮體制改革

﹡上海垃圾分類滿月，共整改８６５５起

﹡上海清算所表示８月２２日正式推出通用質押券業務

﹡全國首單證券公司金融債券在上海清算所登記托管

﹡第四架Ｃ９１９客機成功完成首次試飛

﹡綠地集團擬未來三年採購５億美元白俄羅斯農產品

﹡中哈原油管道上半年向中國輸送原油５５９萬噸

﹡中國銀行表示未來五年在長三角新增投入１萬億信貸資源

﹡工信部表示上半年軟件業利潤增一成，惟增速同比回落

﹡國台辦表示民進黨破壞大陸居民赴台個人遊的基礎和條件

﹡伊利股份收購新西蘭Ｗｅｓｔｌａｎｄ股權交割完成

﹡外長王毅晤蓬佩奧：中美雙方面對面磋商至為重要

﹡美的集團已斥近３１億人幣回購逾６０００萬股股份

﹡券商聲譽風險管理專項評價徵求意見，可行性存爭議



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１０７３１﹒７５點

﹡台北市長柯文哲擬成立台灣民眾黨，惟未宣布參選總統

﹡台政府３６億台幣推國旅秋冬獎勵方案，抗旅遊業寒風



《其他消息》﹡金管局下調基本利率２５基點

﹡陳德霖稱美國減息對本港樓市不會有太明顯實質影響；美減息反映貨幣政策

轉變，港息未必即時跟減

﹡投資基金公會表示對香港有非常大信心，不用過份悲觀

﹡選舉事務處公布有逾３８萬新登記選民，總選民達４１２萬人創新高

﹡朱凱廸收懷疑恐嚇信息，稍後將會報警處理

﹡本港零售銷售額五連跌，６月跌幅擴大至６﹒７％遠遜預期

﹡本港次季預估ＧＤＰ增０﹒６％，遠遜預期

﹡中原十大屋苑７月成交按月跌３﹒２％，創今年新低；中原料好壞消息參半

，現時至年底二手樓價升３－５％；中原按揭料本港年內按息仍處２﹒３至

２﹒５厘低水平

﹡深股通額度全日用２﹒８億元；滬股通額度全日流走逾１０億，陸股通淨賣

出１１﹒５億

﹡中銀香港維持最優惠利率５﹒１２５厘不變

﹡利嘉閣表示香港銀行難跟減，或削按揭優惠及現金回贈

﹡美聯表示香港低息延長支持樓市，料８月一二手交投回升

﹡匯豐維持最優惠利率不變，下調美元儲蓄存款戶口利率

﹡經絡料美息累減一厘香港才跟減，惟按揭優惠將成過去

﹡恆生維持５﹒１２５％港元最優惠利率不變

﹡工總預測下半年經濟加速下行，失業率或由低位回升



《移交逃犯》﹡工聯會斥罷工活動威脅政府，呼籲職員緊守崗位

﹡民主派議員籲市民參與周一大罷工，促政府回應訴求

﹡田北辰稱感覺政府未完全拒絕成立獨立調查委員會

﹡李安然稱參與非法集結或已涉暴動罪，犯案有集體責任

﹡律政司表示公開信指控無事實根據，一直按檢控守則做事

﹡鄭若驊被指檢控涉政治考慮，李安然稱鄭需向公眾交代

﹡警方不批周六旺角遊行，僅准於晏架街公園集會

﹡段崇智稱會為被捕學生提供法律支援，望各方冷靜溝通；學生追問會否公開

支持設調查委員會，段崇智避而不答

﹡律師會發聲明支持設獨立調查委員會查近日暴力衝突

﹡華春瑩稱駐港部隊將繼續成為香港穩定的定海神針

﹡專業議政去信習近平，指中央錯判形勢，望察主流民意

﹡政府指絕不接受衝擊公務員政治中立原則的行為

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