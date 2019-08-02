《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５８３．４２ 跌 ２８０．８５點╱１．０５％
標普５００ ２９５３．５６ 跌 ２６．８２點╱０．９０％
納斯達克 ８１１１．１２ 跌 ６４．３０點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７５７４．６６ 升 １２．１２點╱１．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２２１２．７２ 升 ２３．６８點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５３９．８５ 升 ２０．９５點╱０．３８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．５０，歐元兌美元１．１０７８
02/08/2019 07:46
《日出而作》特朗普向華商品加徵一成關稅，油價急瀉，金價反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５８３．４２ 跌 ２８０．８５點╱１．０５％
標普５００ ２９５３．５６ 跌 ２６．８２點╱０．９０％
納斯達克 ８１１１．１２ 跌 ６４．３０點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７５７４．６６ 升 １２．１２點╱１．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２２１２．７２ 升 ２３．６８點╱０．１９％
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港股持續牛皮
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