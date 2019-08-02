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即市新聞

02/08/2019 07:50

《油金掠影》美國將對華徵稅油價瀉７％，美元拉低金價急升近２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普稱，將從９月１日起對價值３０００億美元的中
國進口商品加徵１０％關稅，油價周四（１日）暴跌逾７％至約七個星期低位。
　　中美曠日持久的貿易戰，引發市場對石油需求的擔憂。１０月布蘭特原油期貨大跌４﹒５５
美元或６﹒９９％，收報每桶６０﹒５美元，盤中曾一度跌至６０﹒０２美元，是近６月中以來
最低水平，更創下自２０１６年２月以來的最大單日跌幅。
　　９月紐約原油期貨亦重挫４﹒６３美元或７﹒９％，收報每桶５３﹒９５美元，盤中曾跌至
６月１９日以來最低位５３﹒５９美元，創下自２０１５年２月以來最大單日跌幅。
　　不過，聯儲局上日的減息決定已令油價走低，因為主席鮑威爾指，是次減息或許不是一系列
減息，以扶助經濟抵禦全球經濟疲弱風險的開始。
　　局方沒有市場預期中鴿派，引發美元反彈。美元指數升至９８﹒９３的２６個月高位。而在
特朗普就關稅發表言論後，美元指數轉至持平以下。
　　另外，美國原油庫存降幅大過預期，加上石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）７月減產，驅動油價
向好。而據數字顯示，美國５月整體石油需求減少９﹒８萬桶至每日２０２６萬桶。
　　美國７月製造業活動就放緩至近三年低位，工廠新訂單輕微反彈，主要受累於中美貿易戰。
而上周初次申領失業金人數就上升，同時６月建築支出下滑，因為民間建築項目投資跌至一年半
來最低水平。

＊鈀金急挫至七周低位＊

　　雖然中美貿易談判仍在繼續當中，但特朗普決定對更多中國進口商品加徵關稅，重燃兩國之
間的貿易戰火，美元從兩年高點拉低，並推低公債收益率，金價周四漲近２％。
　　現貨金漲１﹒９％，報１４４０﹒０２美元。美國期金漲近１％至１４５０﹒９美元，最高
見１４５１﹒６０美元，是２０１３年５月以來最高。不過，早段現貨金曾跌１﹒２％，至近７
月中以來最低水平１４００﹒３１美元，主要因為聯儲局打消進一步放寬貨幣政策的預期，美元
大漲。
　　據路透社一項調查顯示，減息以及投資者和央行再度買盤，料將扶助金價鞏固近期漲勢，明
年將守在１４００美元上方。
　　其他貴金屬方面，鈀金被技術性拋售，盤中一度跌至近七周低位１４１０美元，最終跌
６﹒３％至１４２０﹒５３美元，主要受累中國汽車銷售疲弱進一步打壓市場。
　　鉑金跌１％，報８５１﹒０９美元。現貨白銀微跌０﹒１％，報１６﹒２４美元。（ａｌ）

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