【企業盈警】春能（０８４３０）料中期盈轉虧最少９０萬坡元

《經濟通通訊社２日專訊》春能控股（０８４３０）發盈警，截至２０１９年６月３０日止

六個月，預計中期將由盈轉虧蝕最少９０萬新加坡元，惟上年同期錄得溢利逾２２﹒４７萬新加

坡元。

公司解釋，中期由盈轉虧主要因為中美貿易戰導致外貿經濟環境不佳，引致收益減少；出現

非經常性堆場維修費用，柴油成本增加；行政開支增加所致。

公司預計將於下周三（７日）刊發中期業績。（ａｌ）

