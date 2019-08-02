《經濟通通訊社２日專訊》中科光電（０８１１１）公布，截至２０１９年６月３０日止三
個月首季度，預期虧損由上年同期約１３３０萬元（人民幣．下同），減少至約５５０萬元。
公司解釋，虧損減少主要因為今年首季收入大增近２７﹒６７倍至約２５８０萬元，同時首
季行政開支減少逾２２％至６００萬元。
公司預計第一季業績將於本月中旬公布。（ａｌ）
02/08/2019 08:51
【企業盈警】中科光電（０８１１１）首季度虧損減少逾半
《經濟通通訊社２日專訊》中科光電（０８１１１）公布，截至２０１９年６月３０日止三
個月首季度，預期虧損由上年同期約１３３０萬元（人民幣．下同），減少至約５５０萬元。
公司解釋，虧損減少主要因為今年首季收入大增近２７﹒６７倍至約２５８０萬元，同時首
季行政開支減少逾２２％至６００萬元。
公司預計第一季業績將於本月中旬公布。（ａｌ）
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