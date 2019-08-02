【企業盈警】中科光電（０８１１１）首季度虧損減少逾半

《經濟通通訊社２日專訊》中科光電（０８１１１）公布，截至２０１９年６月３０日止三

個月首季度，預期虧損由上年同期約１３３０萬元（人民幣．下同），減少至約５５０萬元。

公司解釋，虧損減少主要因為今年首季收入大增近２７﹒６７倍至約２５８０萬元，同時首

季行政開支減少逾２２％至６００萬元。

公司預計第一季業績將於本月中旬公布。（ａｌ）

