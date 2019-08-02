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即市新聞

02/08/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２日專訊》藍籌股業績公布期開始，長和（００００１）及長實
（０１１１３）昨日收市分別公布６月底止中期成績表，各派中期息８７仙及５２仙，除息日均
為９月２日，截止過戶日期均為９月４日。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，買賣時應
加以留意。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國透雲（０１３３２）　四合一　　　　１２╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　南華金融（００６１９）　二供三，　　　１３╱０８　１５╱８－２１╱８　１９╱０９
　　　　　　　　　　　　　供股價４２仙
　亞洲能源（００３５１）　五合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　萬德金融（０８１６３）　十合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　大灣區投資（０２６１）　二十合一　　　２１╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　中國天弓（００４２８）　一供二，　　　２２╱０８　２６╱８－３０╱８　２５╱０９
　　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
　羅馬集團（０８０７２）　二十合一　　　２２╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　蒙焦煤企（００９７５）　十合一　　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－　
　科地農業（０８１５３）　四十合一　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　南華金融（００６１９）　二供三　　　　２７╱０８　２９╱８－　４╱９　０４╱１０
　　　　　　　　　　　　　，供股價４２仙　
　中海重工（００６５１）　四十合一　　　２８╱０８　　　　　－　　　　　　　－　
　卡姆丹克（００７１２）　四合一　　　　２８╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　新煮意　（０８１７９）　十合一　　　　０２╱０９　　　　　－　　　　　　　－　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：以各公司最新公布為準　　

　表列１個月內藍籌股除息日期：　
　
　藍籌股（編號）　　　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　匯豐控股（００００５）　　　擬派第二次中期息，股息待定　　　　　１５╱０８　
　中國旺旺（００１５１）　　　末期息２﹒４１美仙　　　　　　　　　２２╱０８
　　　　　　　　　　　　　　　特別股息０﹒４８美仙　　　　　　　　２２╱０８
　電能實業（００００６）　　　中期息７７仙　　　　　　　　　　　　２９╱０８　　
　長江基建（０１０３８）　　　中期息６８仙　　　　　　　　　　　　３０╱０８
　長和　　（００００１）　　　中期息８７仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９　
　長實集團（０１１１３）　　　中期息５２仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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