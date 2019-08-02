華人置業（００１２７）中期虧轉盈近８﹒４５億元，息１仙

《經濟通通訊社２日專訊》華人置業（００１２７）截至２０１９年６月３０日止六個月轉

盈賺近８﹒４５億元，上年同期則虧蝕近３﹒６４億元。每股盈利０﹒４４３元，上年同期每股

虧損０﹒１９１元，派中期息１仙。

期內，收入按年減少５１﹒８％至近２﹒７億元，主要由於於本期間並無錄得物業銷售。毛

利較去年同期減少４３﹒４％至逾２﹒５５億元，主要由於於本期間並無物業銷售之溢利。期內

投資收入淨額１２﹒５４億元，而上年同期錄投資開支淨額５﹒４１億元。（ａｌ）



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