《經濟通通訊社２日專訊》華人置業（００１２７）截至２０１９年６月３０日止六個月轉
盈賺近８﹒４５億元，上年同期則虧蝕近３﹒６４億元。每股盈利０﹒４４３元，上年同期每股
虧損０﹒１９１元，派中期息１仙。
期內，收入按年減少５１﹒８％至近２﹒７億元，主要由於於本期間並無錄得物業銷售。毛
利較去年同期減少４３﹒４％至逾２﹒５５億元，主要由於於本期間並無物業銷售之溢利。期內
投資收入淨額１２﹒５４億元，而上年同期錄投資開支淨額５﹒４１億元。（ａｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
02/08/2019 12:05
華人置業（００１２７）中期虧轉盈近８﹒４５億元，息１仙
《經濟通通訊社２日專訊》華人置業（００１２７）截至２０１９年６月３０日止六個月轉
盈賺近８﹒４５億元，上年同期則虧蝕近３﹒６４億元。每股盈利０﹒４４３元，上年同期每股
虧損０﹒１９１元，派中期息１仙。
期內，收入按年減少５１﹒８％至近２﹒７億元，主要由於於本期間並無錄得物業銷售。毛
利較去年同期減少４３﹒４％至逾２﹒５５億元，主要由於於本期間並無物業銷售之溢利。期內
投資收入淨額１２﹒５４億元，而上年同期錄投資開支淨額５﹒４１億元。（ａｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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