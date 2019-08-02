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即市新聞

02/08/2019 12:30

【企業盈喜】長城微光（０８２８６）料半年虧轉盈，業務能力改善

　　《經濟通通訊社２日專訊》山西長城微光器材（０８２８６）公布，預期截至６月底止六個
月將由虧轉盈，錄得利潤淨額。
　　公司解釋，虧轉盈主要因為自２０１８年第四季以來改善了業務能力，採取各項措施，包括
改進圖像傳輸光纖生產工藝流程、採取措施提高產品合格率和毛利率、強化內部管理以提升營運
效率、實施嚴格的成本控制措施。
　　由於推行上述措施，產品合格率、毛利率均有所提高，生產量亦顯著增加，特別是光纖倒像
器、微通道板的銷售增加，使營業額按年增加約１１０％。
　　公司預期中期業績將於８月１４日刊發。（ａｌ）

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