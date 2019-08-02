【新股上市】消息指天境生物放棄在港上市，赴美ＩＰＯ籌２億美元

《經濟通通訊社２日專訊》外電引述市場消息人士指出，中國藥物開發商天境生物公司已捨

棄香港在港首次公開發售（ＩＰＯ），轉為申請在美國上市，集資約２億美元。

另外，據報該公司還準備通過最新一輪融資計劃，籌集約３０００萬至４０００萬美元，從

而獲得８億美元的估值，藥明生物（０２２６９）是投資者之一。

據天境生物網頁介紹，其為一家聚焦於腫瘤免疫和自身免疫領域的創新生物藥企業。

（ｅｃ）

