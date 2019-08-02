《專家之言－張穎群》港股稍見反彈應趁機沽貨，二萬七關再作打算

《專家之言》美國商務部公布２０１９年第二季度國內生產總值（ＧＤＰ）按季增長

２﹒１％，升幅比市場預期的１﹒８％為佳，唯比首季增長３﹒１％見大幅放緩。期內個人消費

開支（ＰＣＥ）按季上升１﹒８％，升幅稍低於預期２％。企業投資跌０﹒６％，為自２０１６

年以來首見。



＊環球多國央行減息，帶動美元走強＊



美國總統特朗普再次在社交平台上炮轟聯儲局，並表示中國及歐洲已準備下調利率，而聯儲

局只懂得很快加息，跟隨再推行緊縮量化政策，正正是錯誤的一步。而此刻美國小幅度減息，也

未能補償失去的財富。聯儲局減息四分之一厘終於拍板定案，根據以往紀錄，減息是利淡美元，

但近日美匯指數先企穩９７，再衝上９８，升勢凌厲，相信主要原因是環球多國央行皆減息支持

本國經濟，同時再推出更大的寬鬆貨幣政策，現時聯儲局的政策相比之下，差距甚遠，故此美元

成為各地央行最隹的避險工具，造就匯價有很強大的支持。

聯儲局內大部分官員皆認同及支持減息，因市場上有見環球經濟開始呈現衰退，投資者寄望

減息及推出量化寬鬆政策，可以支持經濟增長轉好。但要留意，此刻減息，要是各企業能增加投

資，定可支持經濟再續向好，但如果減息之後，各方未能配合，經濟再現衰退，情況就變得危險

，股市向下機會定必大幅增加。



＊科創上市見企穩，巧用機會利集資＊



中國國家統計局在周六（２７日）公布６月份規模以上工業企業實現利潤總額６０１９﹒２

億元人民幣，按年下跌３﹒１％，升幅差過５月份的１﹒１％，再度轉為負增長。首６個月盈利

總額２﹒９８４萬億元人民幣，按年下跌２﹒４％，跌幅比１至５月再增加多０﹒１個百分點，

主要受到石油加工、鋼鐵及汽車等盈利下跌所影響。

上海科創板內股票，在上市一個星期後，本周一（２９日）開始，已設定漲幅度在２０％之

內。上市後一個星期內，經過一輪的舞高弄低後，近日已稍見穩定，投資者已按情況需求而作出

買賣，炒作風氣也漸見減退。寄望科技企業之「獨角獸」，可以借助科創板之集資能力，為自家

籌集資金，將科研技術更上一層樓。

中央政治局會議召開，會議上指出，目前國內經濟下行風險增加，需要繼續落實減稅降費。

內地將更積極推行貨幣政策，以保持流動性充裕，支持民營企業，以加大國民消費能力。與此同

時，加大開放金融市場，提升科創板企業上市質素。再者，繼續適當地調控樓房政策，堅定認為

不可以投機炒賣，不以此刺激經濟。雖然外圍多國央行齊減息支持經濟，但相信人民銀行不會跟

隨減息，但會以逆周期的調節應對，也會通過下調公開市場利率或操作性利率以作平衡，目的在

保持增長及預防風險，亦可以支持中小型企業降低成本。人行若不跟隨減息，也可以紓緩人民幣

匯率的貶值壓力，並藉此保持穩定。



＊減息之後定去向，欠缺動力實難上＊



香港證監會聯同港交所（００３８８）日前公布，在總結諮詢後，將在１０月開始，聯手限

制借?上市或殼股活動等。主要在擴大反收購交易、擴大業務運作及現金資產（未有業務）公司

定義。以增加難度和成本。而雙方可按情況提出反對申請，或要求停牌等行動之權利，以維護金

融市場更健康發展。

美國聯儲局議息後，終決定減息０﹒２５厘。同時，要等待內地中央政治委員會議後，留意

政府有否再推出更�鬆的政策支持。中美雙方日前（３０日）在上海就貿易問題再度展開會談，

會後聲明氣氛良好，也準備好有９月份舉行更高級別官員的會議，大家唯有期待會有進展。因此

市場觀望氣氛濃厚。

恆指期貨本周二（３０日）結算後，即晚夜期率先向下，最多跌３１１點。次日（３１日）

現貨恆指跟隨低開２１５點，跌穿２８０００關口，隨後更擴大跌幅，低見２７７０１；昨日（

１日）持續向下，最多見２７４９５點。在低成交下，港股持續弱勢欠承接力，下行風險非常大

。投資者如稍見反彈，應該沽貨套現，待回落至２７０００附近，始再作打算。

《華盛証券 張穎群》

