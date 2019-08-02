【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激，平保現價起分段吸納

《嚟緊炒Ｄ乜》今年內險股似乎出師不利，年初時候有指內地政府鼓勵險企出資入市Ａ股，

當時被中環人認為內地無水撲火，險企入市的資金分分鐘一去無回頭。但總結上半年，內險股價

表現不太差，早前國壽（０２６２８）更發出盈喜，反映險企情況並非額惡劣，而更甚是受惠於

Ａ股反彈而有利可圖。究竟險企下半年受惠甚麼因素呢？我們可從基金及大行的看法入手。



＊公募基金加倉平保，或成股價支持力＊



今年上半年有數間險企表現均超出預期，令投資者雀躍。Ａ股上證年初至今大升兩成，帶挈

險企收益造好，加上內地官方上年起推出減稅寬免，險企同樣受惠。

另一值得關注的是，內地公募基金第二季度開始對保險板塊加倉，並減少對券商與非銀金融

板塊的配置，其中公募基金對平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）、新華保險

（０１３３６）（滬：６０１３３６）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）和中國

人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）均有所增持，而對平保更是第一大重倉股。

內地金融業人士有不同解讀，其中部分人士認為公募基金調整倉位反映今年預期下半年Ａ股

保守格局，其次就係內險股下半年或有「可預視」的爆發力，或涉險企政策變動，成為不少投資

者所憧憬的。

有分析認為，目前太保、國壽等內險股的股價對內含價值（Ｐｒｉｃｅ ｔｏ

Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｖａｌｕｅ，簡稱ＰＥＶ）都在０﹒９倍左右，比起外資險企略高，但目前

內險的需求、長遠利率水平都比英美高，因此可反映出內險目前被低估，預計２０２０年保險業

的帳面淨值（Ｎｅｔ Ｂｏｏｋ Ｖａｌｕｅ，簡稱ＮＢＶ）將會增長向上。



＊內險投資科創板，投資錄正帳面回報＊



對於內險另外一個好消息就是，近期上海科創板終於開市，據消息指，共有２７家險企積極

參與科創板的初步配售計劃。雖然目前未有明顯數據指出險企受惠的程度，但按照近日科創板股

份的走勢，可以預計到險企投資帳面回報是正數，部分科創板有兩至三倍的股價升幅，對持股的

險企的股價有刺激作用。

內媒報道指，銀監會近日正積極研究提高保險公司權益類資產監管比例，希望險企可自主投

資的程度提高，有指此舉是內地官方想「借力打力」，利用險企資金支撐科創板表現。目前內地

保險資金佔整個Ａ股市值的３﹒１％，僅次於公募基金，所以如果當內險投資資解凍，對Ａ股及

險企本身都有協同效應。

唯一值得關注的是，險企所投資公司類別的風險。科創板畢竟屬於高風險的科技公司，雖然

目前該板走勢向好，但參考美國科技股，通常都要經歷一段沉寂期之後才會大爆發，在科創板股

份經歷大爆發之前，這段沉寂期內險是否能承受，仍是未知之數。



＊平保業務多元化，勢變身「紅底」股＊



云云內險股中，近期股民熱話必定是平保，雖然國壽發盈喜惹市場關注，但由於國壽第二季

數據較第一季倒退，加上按年同期的低基數效應，因此有中環人稱為「假盈喜」，而其股價亦未

有任何爆升情況。

相反，平保近期股價力爭而上，投資者憧憬其可以突破「紅底」心理關口，其中平保旗下「

壹賬通」分拆上市並登陸美股，將會成為平保的股價上升的催化劑。去年平保分拆平安好醫生（

０１８３３）上市後，雖然對平保股價沒有太大助力，但長遠而言，卻可以推高平保估值。雖然

陸金所分拆上市只聞樓梯響，但相信都會是平保計劃之內。

平保業務多元化，成為其可買入的優點，除了發展線上醫療之外，還包括近期常談的區塊鏈

業務、虛擬銀行等，而網上金融平台「陸金所」更是其重點發展業務，亦是國務院唯一認可平台

。對於內地近期嚴打科技金融，平保或者是國內唯一一家官方認可的科技金融機構。

至於大行看法面，摩通上月中曾發表研究報告指，平保、國壽、人保等內險目前在非人壽保

險市場的佔比日漸擴大，相信行業龍頭在非人壽市場股本回報率（ＲＯＥ）在未來數季繼續擴張

，因為給予平保、國壽、人保及財險（０２３２８）「跑贏大市」評級。野村認為，中國壽險市

場增長穩固，而且上半年股市造好帶動險企，惟新業務方面未必符合預期，今年平保上半年的新

增業務價值增長約５％，上游業務增長或稍微放慢。



＊平保上半年業績難寄厚望，只盼穩守＊



平保Ｈ股股價今年上半年來持四十五度而上，由１月初６４元左右，升至近期新高９８元，

半年股價急升約五成，而１４日ＲＳＩ近期維持在５０左右的中遊區間，雖然今日跌入３６，接

近「嚴重超賣區」，但由於是外圍因素，相信只有短期影響。另外，觀察整個７月份的ＭＡＣＤ

棒形圖，雖然都處於負數值，但近期股價都９２元至９５元之間上下窄幅波動，今日股價曾跌穿

９０元關口，低見８９﹒６元，但最後尾市亦跌幅收窄，修補關口位，相信整體走勢仍是整固，

投資者可以考慮現價開始分注吸納，整固後短期內有機會再度「開車」，目前９０元這個位置相

對地穩固，但跌穿８７元就必須止蝕。催化劑相信是壹賬通成功上市，但市場對平保業績寄望不

大，只望穩守則可。（撰文：李皆穎）



表列平保（０２３１８）近年主要業績數據：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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股東應佔純利 １０７４﹒０４億元 ８９０﹒８８億元 ６２３﹒９４億元

（＋２０﹒５５％） （＋４２﹒７８％） （＋１５﹒１１％）



營運ＲＯＥ ２１﹒９％ ２２﹒０％ １９﹒０％



內涵價值 １００２４﹒６億元 ８２５１﹒７億元 ６３７７﹒０億元

（＋２１﹒４８％） （＋２９﹒３９％） （＋１５﹒６３％）



每股股息 １﹒７２元 １﹒７０元 ０﹒７５元

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註：年結日為１２月３１日

貨幣：人民幣



表列內險股股價表現：



股份（編號） 今年以來 第二季以來 第三季以來

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中國太平（００９６６） －３﹒５１％ －１１﹒３７％ －０﹒７２％

新華保險（０１３３６） ＋２５﹒２４％ －３﹒２５％ ＋１﹒９６％

人民保險（０１３３９） ＋４﹒２６％ －２﹒３９％ ＋５﹒９０％

中國平安（０２３１８） ＋３３﹒９４％ ＋４﹒９５％ －３﹒０９％

中國財險（０２３２８） ＋１６﹒７４％ ＋４﹒４０％ ＋６﹒６４％

中國太保（０２６０１） ＋３４﹒６４％ ＋９﹒９１％ ＋６﹒７１％

中國人壽（０２６２８） ＋１８﹒４８％ －６﹒７８％ ＋１﹒３５％

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股指

恆生指數 ＋４﹒１５％ －７﹒３４％ －５﹒６９％

國企指數 ＋２﹒２１％ －９﹒０６％ －４﹒９０％

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註：資料截至８月２日收市

