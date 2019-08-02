  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2019 09:22

美國再向華徵關稅，恒指低開６１５點失守二萬七，報２６９５０點

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國再對中國３０００億美元商品加徵關稅，消息引發亞洲股市
急挫，日經現跌４３３點，首爾指數跌２０點。港股方面今早則大幅低開逾６００點，迅即失守
二萬七千點關口。中美貿易之「風眼股」大幅被拋售，手機設備股舜宇光學（０２３８２）跌
７﹒７％、瑞聲跌４﹒７％，而美資濠賭金沙中國（０１９２８）低開５﹒４％。５０隻恆指成
分股全部下挫。
　　恆生指數報２６９５０點，跌６１５點或跌２﹒２３％，主板成交１２３﹒１４億元。國企
指數報１０３６６點，跌２５４點或跌２﹒４０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８７％，報６２﹒５元；港交所（００３８８
）跌１﹒８９％，報２５９﹒６元；騰訊（００７００）跌２﹒４３％，報３６１元；中移動（
００９４１）跌１﹒８８％，報６５﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒１３％，報７８元


　　恆指十大跌股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　８４﹒３５元　　　跌７﹒７１％
　　金沙中國（０１９２８）　　３６﹒００元　　　跌５﹒３９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４０﹒０４元　　　跌４﹒７２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒８０元　　　跌４﹒６０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒００元　　　跌４﹒４１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒５０元　　　跌４﹒３９％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒３２元　　　跌４﹒０６％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒３０元　　　跌４﹒０６％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒００元　　　跌４﹒０３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒２２元　　　跌３﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
FOCUS01/08/2019
【FOCUS】鮑叔兩個字累股市散水 侵侵或出招吹大貿戰逆風
生財有道01/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股守27600成關鍵
生財有道01/08/2019
【儲局減息】陳德霖：美減息反映貨幣政策轉變 港息未必即時跟減
生財有道01/08/2019
【儲局減息】聯儲局減息四分一厘 鮑威爾暗示並非減息周期開始
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金