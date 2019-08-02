美國再向華徵關稅，恒指低開６１５點失守二萬七，報２６９５０點

《經濟通通訊社２日專訊》美國再對中國３０００億美元商品加徵關稅，消息引發亞洲股市

急挫，日經現跌４３３點，首爾指數跌２０點。港股方面今早則大幅低開逾６００點，迅即失守

二萬七千點關口。中美貿易之「風眼股」大幅被拋售，手機設備股舜宇光學（０２３８２）跌

７﹒７％、瑞聲跌４﹒７％，而美資濠賭金沙中國（０１９２８）低開５﹒４％。５０隻恆指成

分股全部下挫。

恆生指數報２６９５０點，跌６１５點或跌２﹒２３％，主板成交１２３﹒１４億元。國企

指數報１０３６６點，跌２５４點或跌２﹒４０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８７％，報６２﹒５元；港交所（００３８８

）跌１﹒８９％，報２５９﹒６元；騰訊（００７００）跌２﹒４３％，報３６１元；中移動（

００９４１）跌１﹒８８％，報６５﹒１元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒１３％，報７８元

。



恆指十大跌股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ８４﹒３５元 跌７﹒７１％

金沙中國（０１９２８） ３６﹒００元 跌５﹒３９％

瑞聲科技（０２０１８） ４０﹒０４元 跌４﹒７２％

銀河娛樂（０００２７） ５０﹒８０元 跌４﹒６０％

石藥集團（０１０９３） １３﹒００元 跌４﹒４１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒５０元 跌４﹒３９％

萬洲國際（００２８８） ７﹒３２元 跌４﹒０６％

中海油 （００８８３） １２﹒３０元 跌４﹒０６％

創科實業（００６６９） ５６﹒００元 跌４﹒０３％

中生製藥（０１１７７） ９﹒２２元 跌３﹒９６％

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（ｕｌ）

