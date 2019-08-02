  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2019 17:06

《盤後部署》港股超賣料短期稍作反彈，２６６７１點將有支持

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國將對中國餘下三千億美元商品加徵１０％關稅，令美股急挫
。港股今早亦隨即低開逾６００點，瞬間失守二萬七關，更一度最多瀉６９６點低見
２６８６８。貿易相關股無一倖免，全遭大幅拋售，如手機設備股舜宇光學（０２３８２）大漲
近８％，港股最終收報２６９１８，跌６４７點或２﹒３５％，主板成交１１４２﹒６２億元增
加近４３％。
　　Ａ股跌幅收窄，上證綜指收報２８６７，跌４０點或１﹒４１％。深成指報９１３６，跌
１３１﹒５９點或１﹒４２％。兩市全日成交４５４９億元人民幣。

＊中美貿易戰及日韓關係惡化，打擊全球經濟＊

　　多間大行分別認為，未來數月聯局儲將會再度減息，其中高盛認為，９月減息的可能性大，
並稱今年至少會再減息一次的可能性為９０％。摩根士丹利分析師亦表示，儲局可能會在１０月
減息２５個基點，１０月減息的機會９月大，因公開市場委員會（ＦＯＭＣ）似乎在準備證明經
濟下行風險正在抑制通脹的證據。本港時間今晚八點半，美國將公布７月非農就業數據，目前市
場預期就業人數增加１６﹒５萬人。
　　另外，日本決定將南韓從在安全保障出口管理上設置優惠待遇的「白名單」國家中剔除，其
緊張局勢升級可能會破壞安全關係和全球供應鏈，加劇全球經濟惡化。

＊恆指ＲＳＩ跌穿３０，港股超賣短期或反彈＊

　　中美貿易商談惡化、日韓緊張關係升溫，加上美聯儲強調非開啟減息周期，拖累港股續連跌
三日。恆指１４天ＲＳＩ目前跌穿３０超賣區，意味著港股或有機會在短期內有反彈。目前恆指
下一個支持位料在２６６７１點，此為６月初創出的低位，現時距離相差不遠，投資者可小注吸
納博反彈。只要市場沒有進一步壞消息出現，恆指穿２６６００點的機會不大。（ｊｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激，平保現價起分段吸納
生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金