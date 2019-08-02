《盤後部署》港股超賣料短期稍作反彈，２６６７１點將有支持

《經濟通通訊社２日專訊》美國將對中國餘下三千億美元商品加徵１０％關稅，令美股急挫

。港股今早亦隨即低開逾６００點，瞬間失守二萬七關，更一度最多瀉６９６點低見

２６８６８。貿易相關股無一倖免，全遭大幅拋售，如手機設備股舜宇光學（０２３８２）大漲

近８％，港股最終收報２６９１８，跌６４７點或２﹒３５％，主板成交１１４２﹒６２億元增

加近４３％。

Ａ股跌幅收窄，上證綜指收報２８６７，跌４０點或１﹒４１％。深成指報９１３６，跌

１３１﹒５９點或１﹒４２％。兩市全日成交４５４９億元人民幣。



＊中美貿易戰及日韓關係惡化，打擊全球經濟＊



多間大行分別認為，未來數月聯局儲將會再度減息，其中高盛認為，９月減息的可能性大，

並稱今年至少會再減息一次的可能性為９０％。摩根士丹利分析師亦表示，儲局可能會在１０月

減息２５個基點，１０月減息的機會９月大，因公開市場委員會（ＦＯＭＣ）似乎在準備證明經

濟下行風險正在抑制通脹的證據。本港時間今晚八點半，美國將公布７月非農就業數據，目前市

場預期就業人數增加１６﹒５萬人。

另外，日本決定將南韓從在安全保障出口管理上設置優惠待遇的「白名單」國家中剔除，其

緊張局勢升級可能會破壞安全關係和全球供應鏈，加劇全球經濟惡化。



＊恆指ＲＳＩ跌穿３０，港股超賣短期或反彈＊



中美貿易商談惡化、日韓緊張關係升溫，加上美聯儲強調非開啟減息周期，拖累港股續連跌

三日。恆指１４天ＲＳＩ目前跌穿３０超賣區，意味著港股或有機會在短期內有反彈。目前恆指

下一個支持位料在２６６７１點，此為６月初創出的低位，現時距離相差不遠，投資者可小注吸

納博反彈。只要市場沒有進一步壞消息出現，恆指穿２６６００點的機會不大。（ｊｔ）

