《經濟通通訊社２日專訊》美國四大零售商組織警告稱，總統特朗普宣布９月１日起要對剩
餘的３０００億美元中國產品徵收１０％的關稅，將損害消費者購買意欲、進一步推高價格及限
制招聘活動。
會員包括沃爾瑪及亞馬遜的全美零售商聯合會表示，這項關稅決定將對美國消費者造成傷害
，貿易戰已經在拖累美國經濟增長、造成不確定性並阻礙投資。
另一個頗具影響力的貿易游說團體、零售行業領袖協會（ＲＩＬＡ）表示，１０％的新關稅
將直接衝擊消費品及家庭預算，認為美國家庭不應該成為這場貿易戰的棋子。（ｍｎ）
02/08/2019 08:19
【貿易開戰】美國零售業反對向華徵新關稅，憂推高價格及損害就業
《經濟通通訊社２日專訊》美國四大零售商組織警告稱，總統特朗普宣布９月１日起要對剩
餘的３０００億美元中國產品徵收１０％的關稅，將損害消費者購買意欲、進一步推高價格及限
制招聘活動。
會員包括沃爾瑪及亞馬遜的全美零售商聯合會表示，這項關稅決定將對美國消費者造成傷害
，貿易戰已經在拖累美國經濟增長、造成不確定性並阻礙投資。
另一個頗具影響力的貿易游說團體、零售行業領袖協會（ＲＩＬＡ）表示，１０％的新關稅
將直接衝擊消費品及家庭預算，認為美國家庭不應該成為這場貿易戰的棋子。（ｍｎ）
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