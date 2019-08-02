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即市新聞

02/08/2019 08:42

【貿易開戰】美國對華新一輪關稅行動，聯儲局９月減息機會急增

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普決定對更多中國進口商品徵收關稅，有可能逼使
美聯儲進一步減息，以保護美國經濟免受貿易政策風險的影響，交易商現估計新關稅或令聯儲局
開啟一輪較長時間減周期的可能性增加。
　　交易商目前預計聯儲局將在年底前再減息兩次，並在明年進一步減息，以抵消不斷升級的貿
易戰帶來的風險。
　　芝加哥商品交易所集團的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具顯示，聯邦基金利率期貨走勢暗示，聯儲局
在９月再次減息的可能性為７０％，高於之前的５１％。而年底前進行第三次減息的機會亦由３
９％升至６０％。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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