《經濟通通訊社２日專訊》近日有傳解放軍有可能會介入香港修例的示威活動，美國總統特
朗普表示，不會就此給予意見，這是香港與中國之間的事，他們自己會處理。
特朗普續指，香港的示威活動已持續一段長時間，暫不清楚中方現時的態度。（ｍｎ）
（ｚｚ）
02/08/2019 09:33
【移交逃犯】特朗普：修例爭議是中港之間的事，不會給予意見
《經濟通通訊社２日專訊》近日有傳解放軍有可能會介入香港修例的示威活動，美國總統特
朗普表示，不會就此給予意見，這是香港與中國之間的事，他們自己會處理。
特朗普續指，香港的示威活動已持續一段長時間，暫不清楚中方現時的態度。（ｍｎ）
（ｚｚ）
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