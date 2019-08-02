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02/08/2019 10:24

【脫歐之後】英國將在脫歐後設多達十個自由港以促進貿易及製造業

　　《經濟通通訊社２日專訊》英國政府表示，計劃在脫離歐盟後成立多達１０個自由港，通過
削減成本及官僚體制來促進貿易及製造業。
　　上月上任的英國首相約翰遜已多次承諾無論如何都會在１０月底脫離歐盟。
　　英國政府指，全國各地的港口及機場都可以競爭成為自由港，並宣布已經成立一個新的自由
港顧問小組，當中包括稅務及技術專家，來協助籌建自由港。
　　政府表示，設立自由港可以減少不必要的關卡檢查及文書工作，同時為企業提供海關及稅收
方面的優惠，從而降低成本、減少各種官方審批流程並鼓勵製造企業入駐。（ｍｎ）

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