【朝鮮局勢】北韓凌晨兩度試射導彈，特朗普冷處理稱仍願意談判

《經濟通通訊社２日專訊》南韓總統文在寅發言人表示，北韓凌晨兩度向東部海域發射不明

飛行物，有可能屬於一種新型短程彈道導彈。

南韓國防部表示，該彈道導彈飛行高度最高２５公里，最遠飛行距離２２０公里。

美國總統特朗普對北韓採取淡化態度，稱這些導彈都是短程而且很常規，並不會影響他與平

壤當局談判的意願，強調一切在掌握之中。（ｍｎ）

