【貿易開戰】日本內閣府批准將南韓剔除出貿易白名單

《經濟通通訊社２日專訊》日本內閣府批准將南韓剔除出貿易白名單，令兩國因二戰期間強

徵勞工爭端而引發的緊張關係升溫。

於一個月前，日本才收緊向南韓出口晶片及屏幕所需的三種高科技材料的管制。

南韓此前警告，如果日本將南韓從該名單中剔除，可能造成全面後果，包括損害雙邊安全合

作，包括重新考慮情報分享協議。（ｍｎ）

