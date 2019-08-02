《經濟通通訊社２日專訊》日本內閣府批准將南韓剔除出貿易白名單，令兩國因二戰期間強
徵勞工爭端而引發的緊張關係升溫。
於一個月前，日本才收緊向南韓出口晶片及屏幕所需的三種高科技材料的管制。
南韓此前警告，如果日本將南韓從該名單中剔除，可能造成全面後果，包括損害雙邊安全合
作，包括重新考慮情報分享協議。（ｍｎ）
02/08/2019 10:46
【貿易開戰】日本內閣府批准將南韓剔除出貿易白名單
《經濟通通訊社２日專訊》日本內閣府批准將南韓剔除出貿易白名單，令兩國因二戰期間強
徵勞工爭端而引發的緊張關係升溫。
於一個月前，日本才收緊向南韓出口晶片及屏幕所需的三種高科技材料的管制。
南韓此前警告，如果日本將南韓從該名單中剔除，可能造成全面後果，包括損害雙邊安全合
作，包括重新考慮情報分享協議。（ｍｎ）
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