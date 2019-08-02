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即市新聞

02/08/2019 17:49

《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰再起，台股重挫１８２點

　　《台股攻略》台股今日（２日）開低走低，跌１８２﹒７１點，收１０５４９﹒０４點，成
交金額為新台幣１５８０﹒５２億元。
　　台股今日開低走低，跌穿１０６００點大關，指數一度跌超過２００點。大立光跌７﹒９％
，收新台幣３８９０元；鴻海跌超過３％，台積電亦跌１﹒９５％。蘋概股今日幾乎全軍覆沒，
台光電、穩懋、臻鼎－ＫＹ、台郡及康控－ＫＹ等全數慘跌，衝擊市場本來期待的第三季蘋果行
情。聯發科夾法說報喜，午盤後翻紅，終場升０﹒６％。受惠任天堂Ｓｗｉｔｃｈ正式攜手騰訊
，原相大升２﹒７％。特朗普發言後，避險資金流入富邦ＶＩＸ，升超過３﹒５％。市場認為稀
土可望免於關稅戰襲擊，剌激概念股佳龍及中釉等逆勢升４％。
　　市場原本預期第三季將是中美貿易戰的休戰期及電子旺季，惟美國突如其來對中國的
３０００億美元商品加徵１０％關稅，打亂了市場的部署，以目前台股的走勢來看，投資者暫時
宜抱較觀望態度。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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