《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰再起，台股重挫１８２點

《台股攻略》台股今日（２日）開低走低，跌１８２﹒７１點，收１０５４９﹒０４點，成

交金額為新台幣１５８０﹒５２億元。

台股今日開低走低，跌穿１０６００點大關，指數一度跌超過２００點。大立光跌７﹒９％

，收新台幣３８９０元；鴻海跌超過３％，台積電亦跌１﹒９５％。蘋概股今日幾乎全軍覆沒，

台光電、穩懋、臻鼎－ＫＹ、台郡及康控－ＫＹ等全數慘跌，衝擊市場本來期待的第三季蘋果行

情。聯發科夾法說報喜，午盤後翻紅，終場升０﹒６％。受惠任天堂Ｓｗｉｔｃｈ正式攜手騰訊

，原相大升２﹒７％。特朗普發言後，避險資金流入富邦ＶＩＸ，升超過３﹒５％。市場認為稀

土可望免於關稅戰襲擊，剌激概念股佳龍及中釉等逆勢升４％。

市場原本預期第三季將是中美貿易戰的休戰期及電子旺季，惟美國突如其來對中國的

３０００億美元商品加徵１０％關稅，打亂了市場的部署，以目前台股的走勢來看，投資者暫時

宜抱較觀望態度。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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