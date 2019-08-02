《談國論企－黎偉成》非製造業７月份商務擴張力尚強

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年７月份無疑續處擴張放緩之態，卻

仍處相對較強的軌道，結合製造業採購經理指數ＰＭＩ僅輕微收縮，而綜合ＰＭＩ產出指數基本

保持穩定，顯實體經濟保持穩中有進之態。製造業和服務業有所喘穩，有利於抗抵特朗普全方位

地不斷打壓封殺中國所產生的負面影響，更有助於中國維護主權和平等談判原則底下爭取互利共

贏之效。



＊僅房地產業有縮減餘者皆擴張啟示不錯＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年７月所達

５３﹒７，即使較對上一月回落０﹒５個百分點，但仍較臨界點５０高３﹒７個百分點，屬處於

相對穩快擴張的軌道，充分反映出非製造業的整體情況相對較理想。

非製造業近期基本保持相對穩快擴張態勢，有賴（甲）服務業的強力支持，最新情況為

（一）商業活動指數於２０１９年７月份達５２﹒９，較對上一個月回落０﹒５個百分點，但高

於臨界點２﹒９個百分點，以國家統計局的較為具體資料「分行業大類看，鐵路運輸業、航空運

輸業、郵政業、電信廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動指數位於５６及以

上的較高景氣區間，行業表現較為活躍；房地產業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落

」，可見情況穩妥。

即使擴張前列的行業，所處的為「５６及以上的較高景氣區間」，較前此之「６０以上的高

位景氣區間」，和４月份持平於３月份「５７以上的較高景氣區間」為低，卻相對於於２月份之

５５要高５個百分點，續顯示「企業經營活動較為活躍」。

再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）於７月份的前三個行業為「鐵路運輸業、航空運輸業

、郵政業」，反映出人流與物流需求較為殷切的同時，意味著由鐵路帶動的是內需殷切，而水上

運輸中很大可能是有相當部分是由出口外需的反映。我之解讀仍為：反映出實體經濟有不斷的改

善，可以相當程度反映出特朗普對華貿戰未有對中國經濟造成太大衝擊，中國的內需和對美國以

外的其他國家或地區經濟往來仍相對良好；但結合ＰＭＩ分析，貿戰對中國經濟確有一定的負面

影響。

和（ｉｉ）電信廣播電視和衛星傳輸服務持續快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商用化的新

時代、新階段。

（ＩＩ）低於臨界點者，僅為房地產業，此點更可解讀為其他非製造業行業的經營有所擴張

，亦屬不錯的啟示。

服務業的（二）新訂單分類指數於２０１９年７月份環比回落１個百分點，所處之４９﹒７

只是略為低於臨界點５０水平，而從業人員分類指數４８﹒１則升０﹒２個百分點，亦屬可以接

受的發展。



＊建築業環比跌但同比屬高增長亦可＊



問題是（三）投入品價格分類指數於２０１９年７月份環比回升１﹒６個百分點至５２﹒７

，和銷售價格分類指數於是月份漲１﹒４個百分點至５０﹒５，對新訂單尤其是出口訂單也許會

產生負面影響。及（四）從業人員分類指數４８﹒１環比升０﹒２個百分點，仍屬收縮。

（乙）建築業倒退：（１）商務活動指數於２０１９年７月份環比再回落０﹒５個百分點至

５８﹒２，即跌破６０。此業之（２）新訂單分類指數環比大幅減少１﹒３個百分點至５４﹒７

。（３）投入產品價格分類指數是月份達５３﹒６和環比回落０﹒３個百分點，（４）銷售價格

分類指數跌１﹒７個百分點至５１﹒１。（５）從業人員分類指數升１﹒７至５２﹒１。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年７月份達５９﹒８，環比減少０﹒８，其中建

築業環比升１﹒１個百分點至６３﹒７，而服務業５９﹒１跌１﹒２個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

