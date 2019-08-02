《異動股》舜宇瀉近８％失多條主要平均線，暫表現最差藍籌

《經濟通通訊社２日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌７﹒７１％，報８４﹒３５元，

盤中低見８４﹒３５元，穿十天（約９１﹒７５５元）、廿天（約８８﹒５２元）、百天

（約８６﹒５１元）及２５０天線（約８４﹒９０６元），暫表現最差藍籌；成交約８７萬股，

涉資７５６４萬元。

美國總統特朗普宣布，將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中國商品加徵１０％關稅，

之前中美兩國談判代表的最新一輪磋商未能取得進展。

新一輪關稅將包括手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列消費品，將加劇兩國貿易緊張局勢

。特朗普表示，可能會進一步提高關稅至超過２５％，這取決於與中國國家主席習近平的貿易談

判的進展。

現時，恆生指數報２６９５０，跌６１５點或跌２﹒２３％，主板成交１２３﹒１４億元。

國企指數報１０３６６，跌２５４點或跌２﹒４０％。

上證綜合指數報２８６１，跌４７點或跌１﹒６３％，成交４０﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報９０４９，跌２１８點或跌２﹒３６％，成交４５﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒５０元 跌５﹒２７％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５２元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒５５元 跌３﹒５１％

信利國際 （００７３２） １﹒０８元 跌２﹒７０％

高偉電子 （０１４１５） １﹒３２元 跌３﹒６５％



丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒９２元 跌６﹒４９％

瑞聲科技 （０２０１８） ４０﹒３０元 跌４﹒９５％

富智康 （０２０３８） １﹒０８元 跌５﹒２６％

舜宇光學 （０２３８２） ８４﹒３５元 跌７﹒７１％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒１０元 跌２﹒８２％

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（ｊｔ）

