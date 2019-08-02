《異動股》中美貿易戰加劇，稀土概念股受捧，中國稀土升逾１８％

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普宣布將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中

國商品加徵１０％關稅，之前中美兩國談判代表的最新一輪磋商未能取得進展。中美貿易戰加劇

，稀土被認為是中國反制的工具，稀土概念股逆市受捧，中國稀土（００７６９）現價升

１８﹒３７％，報０﹒５８０元；成交約４８２８萬股，涉資２８９４萬元。

現時，恆生指數報２６９５９，跌６０６點或跌２﹒２０％，主板成交２３４﹒２９億元。

國企指數報１０３６８，跌２﹒３８％或跌２５３點。

上證綜合指數報２８６２，跌４５點或跌１﹒５８％，成交４３７﹒２９億元人民幣。

深證成分指數報９０９７，跌１７０點或跌１﹒８４％，成交５４４﹒１３億元人民幣。



表列部分貴金屬相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國稀土（００７６９） ０﹒５８０元 升１８﹒３６７％

星宇控股（０２３４６） １﹒６５０元 升 ７﹒８４３％

稀鎂科技（００６０１） ０﹒３３０元 升 ６﹒４５２％

寶威控股（０００２４） ０﹒０９５元 升 １﹒０６４％

中譽集團（００９８５） ０﹒０２５元 無升跌

新鑫礦業（０３８３３） ０﹒５３０元 無升跌

優庫資源（０２１１２） １﹒１６０元 跌 １﹒６９５％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒２７０元 跌 ２﹒９９１％

江西銅業（００３５８） ９﹒５３０元 跌 ２﹒５５６％

俄鋁 （００４８６） ３﹒３９０元 跌 ３﹒４１９％

中國鋁業（０２６００） ２﹒４８０元 跌 ３﹒５０２％

鐵貨 （０１０２９） ０﹒１６１元 跌 ４﹒１６７％

五礦資源（０１２０８） ２﹒３２０元 跌 ５﹒３０６％

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（ｅｃ）

