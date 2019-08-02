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即市新聞

02/08/2019 09:45

《異動股》中美貿易戰加劇，稀土概念股受捧，中國稀土升逾１８％

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普宣布將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中
國商品加徵１０％關稅，之前中美兩國談判代表的最新一輪磋商未能取得進展。中美貿易戰加劇
，稀土被認為是中國反制的工具，稀土概念股逆市受捧，中國稀土（００７６９）現價升
１８﹒３７％，報０﹒５８０元；成交約４８２８萬股，涉資２８９４萬元。
　　現時，恆生指數報２６９５９，跌６０６點或跌２﹒２０％，主板成交２３４﹒２９億元。
國企指數報１０３６８，跌２﹒３８％或跌２５３點。
　　上證綜合指數報２８６２，跌４５點或跌１﹒５８％，成交４３７﹒２９億元人民幣。
　　深證成分指數報９０９７，跌１７０點或跌１﹒８４％，成交５４４﹒１３億元人民幣。

　　表列部分貴金屬相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國稀土（００７６９）　　　０﹒５８０元　　　升１８﹒３６７％
　　星宇控股（０２３４６）　　　１﹒６５０元　　　升　７﹒８４３％
　　稀鎂科技（００６０１）　　　０﹒３３０元　　　升　６﹒４５２％
　　寶威控股（０００２４）　　　０﹒０９５元　　　升　１﹒０６４％
　　中譽集團（００９８５）　　　０﹒０２５元　　　無升跌
　　新鑫礦業（０３８３３）　　　０﹒５３０元　　　無升跌
　　優庫資源（０２１１２）　　　１﹒１６０元　　　跌　１﹒６９５％
　　洛陽鉬業（０３９９３）　　　２﹒２７０元　　　跌　２﹒９９１％
　　江西銅業（００３５８）　　　９﹒５３０元　　　跌　２﹒５５６％
　　俄鋁　　（００４８６）　　　３﹒３９０元　　　跌　３﹒４１９％
　　中國鋁業（０２６００）　　　２﹒４８０元　　　跌　３﹒５０２％
　　鐵貨　　（０１０２９）　　　０﹒１６１元　　　跌　４﹒１６７％
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒３２０元　　　跌　５﹒３０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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