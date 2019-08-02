《異動股》中美貿易戰加劇，稀土概念股受捧，中國稀土升逾１８％

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普宣布將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中
國商品加徵１０％關稅，之前中美兩國談判代表的最新一輪磋商未能取得進展。中美貿易戰加劇
，稀土被認為是中國反制的工具，稀土概念股逆市受捧，中國稀土（００７６９）現價升
１８﹒３７％，報０﹒５８０元；成交約４８２８萬股，涉資２８９４萬元。
現時，恆生指數報２６９５９，跌６０６點或跌２﹒２０％，主板成交２３４﹒２９億元。
國企指數報１０３６８，跌２﹒３８％或跌２５３點。
上證綜合指數報２８６２，跌４５點或跌１﹒５８％，成交４３７﹒２９億元人民幣。
深證成分指數報９０９７，跌１７０點或跌１﹒８４％，成交５４４﹒１３億元人民幣。
表列部分貴金屬相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中國稀土（００７６９） ０﹒５８０元 升１８﹒３６７％
星宇控股（０２３４６） １﹒６５０元 升 ７﹒８４３％
稀鎂科技（００６０１） ０﹒３３０元 升 ６﹒４５２％
寶威控股（０００２４） ０﹒０９５元 升 １﹒０６４％
中譽集團（００９８５） ０﹒０２５元 無升跌
新鑫礦業（０３８３３） ０﹒５３０元 無升跌
優庫資源（０２１１２） １﹒１６０元 跌 １﹒６９５％
洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒２７０元 跌 ２﹒９９１％
江西銅業（００３５８） ９﹒５３０元 跌 ２﹒５５６％
俄鋁 （００４８６） ３﹒３９０元 跌 ３﹒４１９％
中國鋁業（０２６００） ２﹒４８０元 跌 ３﹒５０２％
鐵貨 （０１０２９） ０﹒１６１元 跌 ４﹒１６７％
五礦資源（０１２０８） ２﹒３２０元 跌 ５﹒３０６％
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（ｅｃ）