【駐京專電】中證監擬對３宗案線索舉報人給予獎勵

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證監

擬對３起案件線索舉報人給予獎勵，涉及廖英強操縱市場案，雅百特信披違法案，任子行信披違

法案。中證監將委託投資者保護基金辦理獎勵事宜。

至於獎勵金額，常德鵬表示，會嚴格按照規定執行。

