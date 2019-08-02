《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證監
擬對３起案件線索舉報人給予獎勵，涉及廖英強操縱市場案，雅百特信披違法案，任子行信披違
法案。中證監將委託投資者保護基金辦理獎勵事宜。
至於獎勵金額，常德鵬表示，會嚴格按照規定執行。
02/08/2019 16:38
【駐京專電】中證監擬對３宗案線索舉報人給予獎勵
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，中證監
擬對３起案件線索舉報人給予獎勵，涉及廖英強操縱市場案，雅百特信披違法案，任子行信披違
法案。中證監將委託投資者保護基金辦理獎勵事宜。
至於獎勵金額，常德鵬表示，會嚴格按照規定執行。
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