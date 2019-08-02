《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》位於松江車墩鎮的上海影視樂園二期建設昨
日（１日）正式啟動。整個基地規模將從原來的４５０畝擴建到６１５畝，建成老上海主題的高
科技片場。
上海影視樂園二期建設完成後，不僅將進一步吸引長三角城市的遊客，也有望打造一條長三
角「電影工業帶」。
02/08/2019 13:40
【駐滬專電】上海影視樂園二期建設正式啟動
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》位於松江車墩鎮的上海影視樂園二期建設昨
日（１日）正式啟動。整個基地規模將從原來的４５０畝擴建到６１５畝，建成老上海主題的高
科技片場。
上海影視樂園二期建設完成後，不僅將進一步吸引長三角城市的遊客，也有望打造一條長三
角「電影工業帶」。
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