【駐滬專電】上海影視樂園二期建設正式啟動

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》位於松江車墩鎮的上海影視樂園二期建設昨

日（１日）正式啟動。整個基地規模將從原來的４５０畝擴建到６１５畝，建成老上海主題的高

科技片場。

上海影視樂園二期建設完成後，不僅將進一步吸引長三角城市的遊客，也有望打造一條長三

角「電影工業帶」。

