【駐滬專電】百度通報內部１２起嚴重違紀：涉受賄、洩商業秘密等

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》百度日前通報內部１２起嚴重違紀案件。通

告稱，被通報人員作為曾經的百度人，利用職權挖公司牆角，肆意踐踏公司利益滿足個人私欲，

觸犯了公司制度紅線。其中１４人被辭退，部分人員涉嫌違法犯罪，公司依法移交公安機關進一

步追究其相應的法律責任。

通報案件包括，上海大客戶銷售部史帆利用職務便利，謀取私利數額巨大，涉嫌非國家工作

人員受賄罪，已被警方正式刑事立案偵查。

百家號業務部張颺在管理百家號外包團隊時，利用職務便利，收取兩個供應商好處費３１萬

元人民幣等。

