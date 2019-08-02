《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》百度日前通報內部１２起嚴重違紀案件。通
告稱，被通報人員作為曾經的百度人，利用職權挖公司牆角，肆意踐踏公司利益滿足個人私欲，
觸犯了公司制度紅線。其中１４人被辭退，部分人員涉嫌違法犯罪，公司依法移交公安機關進一
步追究其相應的法律責任。
通報案件包括，上海大客戶銷售部史帆利用職務便利，謀取私利數額巨大，涉嫌非國家工作
人員受賄罪，已被警方正式刑事立案偵查。
百家號業務部張颺在管理百家號外包團隊時，利用職務便利，收取兩個供應商好處費３１萬
元人民幣等。
02/08/2019 17:04
【駐滬專電】百度通報內部１２起嚴重違紀：涉受賄、洩商業秘密等
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》百度日前通報內部１２起嚴重違紀案件。通
告稱，被通報人員作為曾經的百度人，利用職權挖公司牆角，肆意踐踏公司利益滿足個人私欲，
觸犯了公司制度紅線。其中１４人被辭退，部分人員涉嫌違法犯罪，公司依法移交公安機關進一
步追究其相應的法律責任。
通報案件包括，上海大客戶銷售部史帆利用職務便利，謀取私利數額巨大，涉嫌非國家工作
人員受賄罪，已被警方正式刑事立案偵查。
百家號業務部張颺在管理百家號外包團隊時，利用職務便利，收取兩個供應商好處費３１萬
元人民幣等。
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