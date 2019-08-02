《午市前瞻》港股受制貿易戰及政治事件，低位暫看２６６００點

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普稱將對剩餘的３０００億美元中國商品加徵

１０％關稅，令美股再度走低。港股今早亦隨即低開逾６００點，瞬間失守二萬七千點關口，更

一度瀉６５８點低見２６９０９。中美貿易之「風眼股」無一倖免，全遭大幅拋售，如手機設備

股舜宇光學（０２３８２）、創科實業（００６６９），港股最終半日收報２６９１３，跌

６５２點或２﹒３７％，半日主板成交６４４﹒０６億元。國企指數報１０３３１，跌２８９點

或２﹒７３％。

上證綜合指數報２８５９，跌４８點或１﹒６８％，半日成交９６９﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報９０９１，跌１７６點或１﹒９０％，半日成交１２２４﹒３４億元人民幣

。

重磅股全線向下，騰訊（００７００）無法支持健康系統的遊戲將逐步下架，半日挫

２﹒９２％，報３５９﹒２元；匯控（００００５）軟０﹒８７％，報６２﹒５元；友邦

（０１２９９）連日受壓，半日再跌２﹒１３％，報７８元；港交所（００３８８）跌

２﹒８％，報２５７﹒２元；中移動（００９４１），股價半日挫２﹒１９％，報６４﹒９元。



＊舜宇暫為最差藍籌，手機、豬肉股向下＊



美國加徵新一輪關稅將包括手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列消費品，致手機設備股全

線向下，舜宇光學挫６﹒０２％，報８５﹒９元，為半日表現最差藍籌股；瑞聲（０２０１８）

亦挫６﹒０１％，報３９﹒８５元；比亞迪電子（００２８５）跌７﹒９１％，報１１﹒１８元

；富智康（０２０３８）走低６﹒１４％，報１﹒０７元；鴻騰精密（０６０８８）滑

４﹒３９％，報３﹒０５元。

中國取消史上最大美國豬肉訂單，豬肉股遭受壓，萬洲國際（００２８８）挫４﹒４６％，

報７﹒２９元；中糧肉食（０１６１０）軟１﹒０４％，報２﹒８６元；雨潤食品

（０１０６８）跌２﹒５４％，報１﹒１５元。

由於創科於中美擁有業務，半日走低６％，報５４﹒８５元；海信家電（００９２１）挫５

﹒３２％，報８﹒０１元；海爾電器（０１１６９）挫３﹒３３％，報１８﹒５６元。



＊濠賭股受沽壓，油價暴跌三桶油走弱＊



貿易戰下投資者擔心美資濠賭股前景，濠賭股被受壓。昨日被多間大行包括瑞信、麥格理及

中金維持金沙（０１９２８）評級及目標價，今日金沙挫５﹒１２％，報３６﹒１元；銀河娛樂

（０００２７）亦挫５﹒２６％，報５０﹒４５元；新濠國際發展（００２００）走低

４﹒８５％，報１８﹒０６元；永利澳門（０１１２８）蒸發６﹒７１％，報１６﹒６８元；美

高梅（０２２８２）跌５﹒８％，報１２﹒３４元。

油價因中美貿易戰而暴跌逾７％至約七個星期低位，三桶油走勢弱，中海石（００８８３）

挫４﹒３７％，報１２﹒２６元；中石化（００３８６）滑２﹒７７％，報４﹒９１元；中石油

（００８５７）跌３﹒１２％，報４﹒０４元。



＊稀土概念股受捧，金價升金礦股向上＊



稀土被認為是中國反制美國貿易戰的工具，稀土概念股因而逆市受捧，中國稀土

（００７６９）走高１６﹒３３％，報０﹒５７元；星宇控股（０２３４６）漲７﹒８４％，報

１﹒６５元；稀鎂科技（００６０１）漲４﹒８４％，報０﹒３２５元。

市場避險情緒高漲，金價急升金礦股個別亦受捧，其中招金礦業（０１８１８）漲

２﹒１％，報８﹒７６元；山東黃金（０１７８７）升１﹒７６％，報１５元；惟紫金礦業

（０２８９９）軟０﹒３３％，報３﹒０５元。



＊張智威：市底不太差，跌市可考慮金股及ＲＥＩＴｓ＊



隔晚特朗普推文表示將向中國３０００億美元商品徵收一成關稅，港股隨即大幅低開失二萬

七關，信誠聯席董事張智威表示，目前市底不太弱，但受制兩大因素，其一是中美貿易戰，其二

是本港政治因素。目前恆指ＲＳＩ跌穿３０超賣區，ＰＥ約１１倍，所以還算抵買，暫時看恆指

低位約２６６００點，亦是今年６月４日的低位，投資者如有興趣博反彈可參考相關位置，阻力

暫看５０天線（２７９５８點）左右。

位於貿易戰「風眼」的相關股份今早大幅低開，投資者對於是否博反彈目前亦「十五十六」

，張智威則提示，由於目前相關股份前景未明，暫時不沾手為妙。假如投資者仍有銀彈，避險股

份可考慮煤氣（００００３）及領展（００８２３），雖然近期本港零售疲弱令ＲＥＩＴｓ受壓

，但領展股價暫時仍能穩守，相信已見底，避險的話可考慮現價追入。進取的投資者則可考慮黃

金類股份，張智威認為金價還有上升空間，預料可升破１５００美元關口，而今日相關金股表現

造好，他推介紫金，可於現價追入，短期目標可上望３﹒４元左右。（ｕｌ、ｊｔ）

