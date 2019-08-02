【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３８﹒５億，買建行騰訊沽舜宇楓葉教育

《經濟通通訊社２日專訊》港股周五裂口低開６１５點後，失守兩萬七關，隨後一度收復失

地，高見２７０４３，惟大市沽壓沉重，午後持續尋底，最低見過２６８６８點，跌幅達６９６

點，最終低收６４７點或跌２﹒３５％，報２６９１８點，創近兩個月以來收市新低。

按額度計算，北水全日淨流入３８﹒４５億元人民幣，比周四的１３﹒３１億元人民幣，增

加２５﹒１４億或１﹒９倍，且錄６月１１日以來新高流入額。北水淨買入最多的個股依次是建

設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）和工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是

舜宇光學（０２３８２）、楓葉教育（０１３１７）和招行（０３９６８）。

主板成交１１４２﹒６２億元，較周四增加４２﹒８６％，其中港股通成交１２４﹒９８億

元，佔總成交１０﹒９４％。



＊北水一追再追騰訊＊



美國聯儲局宣布減息四分之一厘，使全球資金流動性增加，促使北水湧入內銀，４﹒２億水

淨買入建設銀行，股價跌１﹒８２％，工商銀行亦獲２﹒８億北水買入，股價跌１﹒７１％，騰

訊將本地化Ｓｗｉｔｃｈ遊戲，擬售任天堂周邊商品，３﹒９７億北水淨買入騰訊控股，但股價

下跌３﹒８４％。

美國決定９月１日起對３０００億美元中國輸美商品加徵１０％關稅，舜宇光學遭３５４４

萬北水沽出，股價挫７﹒７７％，此前遭高盛降級至「沽售」的楓葉教育，股價周五大跌

６﹒８１％，約１５６４萬北水沽出該股，招行亦錄１５７０萬北水淨流出。（ｂｎ）

