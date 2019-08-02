《美元走勢－羅明立》再降息預期升，留意美匯可否企穩９８

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒５６ １０６﹒８０ １０７﹒３２

歐元╱美元 １﹒１０９７ １﹒１０６８ １﹒１０８０

英鎊╱美元 １﹒２１４５ １﹒２０８８ １﹒２１１５

美元╱瑞郎 ０﹒９９０８ ０﹒９８６６ ０﹒９８９９

美元╱港元 ７﹒８２７２ ７﹒８１６５ ７﹒８２５８



《美元走勢》中美第１２輪貿易談判剛剛結束，美國總統特朗普突然出招，周四（１日）晚

通過社交媒體表示，將從９月１日起對價值３０００億美元的中國出口美國商品加徵１０％的關

稅，這不包括已經額外徵收的關稅。而加稅的商品列表甚至包括蘋果手機、衣物等日常消費品。

受其言論影響，市場再度擔憂全球經濟放緩風險增大，避險情緒急升。美元指數從最高接近９９

回落至９８﹒３０，日圓、黃金等避險資產則受市場追捧而大幅拉升。

貿易戰進一步升級，加上同日公布的多個主要經濟體的製造業採購經理指數終值未見起色，

增加了市場對美聯儲可能在年內再次降息的預期，美元有調整壓力，留意９８﹒００能否企穩。

國際貿易爭端的升溫，增加了市場對環球經濟減速的憂慮。而上周歐洲央行貨幣政策會議的

鴿派言論，可能為再度開啟寬鬆政策鋪平道路，歐元未來將面臨更大壓力。建議投資者可於

１﹒１０８０附近沽出歐元，目標價１﹒０９５０，若跌穿１﹒１１３０則止損離場。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０８０ １﹒０９５０ １﹒１１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２２０ １﹒３０８０ １﹒３２７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

