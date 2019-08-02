【本港樓市】筲箕灣東濤苑呎價１４１４７沽出，稱冠全港綠表

居二市場單位身價升，筲箕灣東濤苑２房呎價首達１﹒４萬元。中原地產副區域營業經理黎

百祥指出，東濤苑Ｄ座中層４室，實用面積５１６平方呎，２房間隔，７月份以７３０萬元（未

補地價）沽出，呎價１４１４７元創全港居屋綠表新高。

值得一提是，是次東濤苑２房樓價７３０萬元，較青衣綠悠雅苑２房樓價６８８萬元更貴，

有機會屬於全港最貴綠表２房單位。而最新居屋王樓價，較同屋苑面積一樣，非海景單位４月份

時成交價６３８萬元，高出逾１成。《香港經濟日報》

