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02/08/2019 08:30

【本港樓市】恒地（０００１２）黃埔街舊樓批強拍，底價２１億

　　再有大型市區項目獲批強拍，恆地（０００１２）收購逾１０年的黃埔街及必嘉街舊樓項目
，數年前取得逾八成業權後申請強拍，項目以２１﹒３７億元底價獲頒下強拍令。
　　據發展商年報顯示，該項目的地盤面積１﹒９７萬平方呎，預計可重建商住樓面涉約
１７﹒７萬平方呎。發展商已收購比鄰的黃埔街２３至２９號、３５至３７號及必嘉街７９至
８１號地盤逾八成業權，估計日後重建將合併發展，使可建樓面增至約２５﹒５萬平方呎。
《香港經濟日報》

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