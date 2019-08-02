【儲局減息】港銀相繼調低美元定存息，上商１年期２﹒４５厘

港銀相繼調低美元定存息，大眾銀行撤１年期息至１﹒９５厘，分析料存息低處未算低，現

時１年長息最高險守２﹒５厘。

上商於本周二（３０日）減短中長息，１年期的新息率僅報２﹒４５厘，緊接富邦的２﹒５

厘，仍問鼎長息榜次高。計及市面所有定存，冠全城是恆生及匯豐７天短存皆享８﹒８厘。

《香港經濟日報》

