港銀相繼調低美元定存息，大眾銀行撤１年期息至１﹒９５厘，分析料存息低處未算低，現
時１年長息最高險守２﹒５厘。
上商於本周二（３０日）減短中長息，１年期的新息率僅報２﹒４５厘，緊接富邦的２﹒５
厘，仍問鼎長息榜次高。計及市面所有定存，冠全城是恆生及匯豐７天短存皆享８﹒８厘。
《香港經濟日報》
02/08/2019 08:33
【儲局減息】港銀相繼調低美元定存息，上商１年期２﹒４５厘
港銀相繼調低美元定存息，大眾銀行撤１年期息至１﹒９５厘，分析料存息低處未算低，現
時１年長息最高險守２﹒５厘。
上商於本周二（３０日）減短中長息，１年期的新息率僅報２﹒４５厘，緊接富邦的２﹒５
厘，仍問鼎長息榜次高。計及市面所有定存，冠全城是恆生及匯豐７天短存皆享８﹒８厘。
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