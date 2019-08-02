申請反應創新高的５９折新居屋，據悉將於８月１５日攪珠，決定申請家庭的選樓次序，白
居二攪珠亦會於同日舉行。
另外政府正研究房委會轄下６座工廠大廈，能否改建公屋，房委會資助房屋小組主席黃遠輝
稱，當局要考慮土地用途能否改劃，以及能否向租戶提供較優厚賠償。《香港經濟日報》
02/08/2019 08:51
【本港樓市】新居屋白居二料本月１５日攪珠
申請反應創新高的５９折新居屋，據悉將於８月１５日攪珠，決定申請家庭的選樓次序，白
居二攪珠亦會於同日舉行。
另外政府正研究房委會轄下６座工廠大廈，能否改建公屋，房委會資助房屋小組主席黃遠輝
稱，當局要考慮土地用途能否改劃，以及能否向租戶提供較優厚賠償。《香港經濟日報》
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