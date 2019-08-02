【本港經濟】邱騰華確認港經濟下行，負面因素下半年延續

《經濟通通訊社２日專訊》《信報》引述商務及經濟發展局局長邱騰華表示，今年本港首季

及次季本地生產總值（ＧＤＰ）錄得近零的低增長，進出口貿易、零售、物流等三方面數據全面

向下，反映本港各行業表現已經轉差，確認香港經濟下行已在發生。

他指，現在需要敲響警鐘，因本港除了面對中美貿易戰等外圍因素，自６月開始亦有連串社

會運動引發的內憂，認為下半年的負面因素較多。

他坦言暫看不到全球經濟環境有好轉因素，除非中美有跡象取消貿易關稅，否則外圍環境對

香港的負面因素會於下半年延續。（ｈｌ）

