《經濟通通訊社２日專訊》交通銀行香港分行宣布，港元放款最優惠利率及港元標準儲蓄利
率分別維持５﹒３７５％及０﹒１２５％不變。（ｂｉ）
02/08/2019 18:34
【儲局減息】交通銀行維持最優惠利率及標準儲蓄利率不變
《經濟通通訊社２日專訊》交通銀行香港分行宣布，港元放款最優惠利率及港元標準儲蓄利
率分別維持５﹒３７５％及０﹒１２５％不變。（ｂｉ）
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