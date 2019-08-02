【本港樓市】政府：７月住宅銷售額按年跌３２％至４４１億元

《經濟通通訊社２日專訊》土地註冊處公布，７月份送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合

約共４８０５份，較６月份的４６２７份微增３﹒８％，與去年７月比較，則跌２１﹒１％，涉

及合約總值４４０﹒７億元，按月跌２﹒８％，按年跌３２﹒４％。

７月份所有種類樓宇買賣合約共６３８０份，按月升２﹒７％，按年跌２４﹒６％，涉及合

約總值５３９﹒８３億元，按月升０﹒３％，按年跌４５﹒７％。

另外，７月份市民查冊的次數共約４６萬次，按月升６﹒４％，按年跌４﹒９％。（ｃｌ）

