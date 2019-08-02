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即市新聞

02/08/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３５％報１８８﹒７６點

　　《經濟通通訊社２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒７６點，按周跌
０﹒３５％，為６月２３日當周以來最低水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，
ＣＣＬ將於高位企穩，窄幅爭持，波幅趨向平緩。
　　他指出，本周ＣＣＬ三大整體指數齊跌，上周四大整體指數齊升，樓價繼續高位爭持。近４
周樓價波動明顯收窄，ＣＣＬ最高１８９﹒７７點，最低１８８﹒７６點，波幅為１﹒０１點。
美國今天宣布對餘下中國商品徵收１０％進口關稅，昨天（１日）美國聯儲局宣布減息０﹒２５
厘及提早結束縮表，對香港樓價的影響將會在８月下旬公佈的ＣＣＬ開始反映。

＊新界東樓價跌１﹒９％＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒１９點，按周微升０﹒０１點，幾
近無升跌。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒２９點，按周跌０﹒０９％。ＣＣＬ（大型單位）
報１８６﹒０３點，按周跌１﹒７０％。近９周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，二次一
升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。
　　四區樓價指數二升二跌。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７２﹒８９點，按周升１﹒８９％，
顯示屯門新盤菁雋超額認購帶動區內樓價上升。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒０８點，按周
升０﹒２８％，連升４周共１﹒２７％，反映啟德住宅地王刺激九龍樓價向上。港島ＣＣＬ　　
Ｍａｓｓ報１９６﹒７３點，按周跌０﹒７８％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９８﹒５５點，
按周跌１﹒８４％，連升３後正常回軟。近９周，四區指數二升二跌出現四次，三升一跌有四次
，一升三跌有一次。（ｃｌ）

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