【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒３５％報１８８﹒７６點

《經濟通通訊社２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒７６點，按周跌

０﹒３５％，為６月２３日當周以來最低水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，

ＣＣＬ將於高位企穩，窄幅爭持，波幅趨向平緩。

他指出，本周ＣＣＬ三大整體指數齊跌，上周四大整體指數齊升，樓價繼續高位爭持。近４

周樓價波動明顯收窄，ＣＣＬ最高１８９﹒７７點，最低１８８﹒７６點，波幅為１﹒０１點。

美國今天宣布對餘下中國商品徵收１０％進口關稅，昨天（１日）美國聯儲局宣布減息０﹒２５

厘及提早結束縮表，對香港樓價的影響將會在８月下旬公佈的ＣＣＬ開始反映。



＊新界東樓價跌１﹒９％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒１９點，按周微升０﹒０１點，幾

近無升跌。ＣＣＬ（中小型單位）報１８９﹒２９點，按周跌０﹒０９％。ＣＣＬ（大型單位）

報１８６﹒０３點，按周跌１﹒７０％。近９周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，二次一

升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。

四區樓價指數二升二跌。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７２﹒８９點，按周升１﹒８９％，

顯示屯門新盤菁雋超額認購帶動區內樓價上升。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒０８點，按周

升０﹒２８％，連升４周共１﹒２７％，反映啟德住宅地王刺激九龍樓價向上。港島ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１９６﹒７３點，按周跌０﹒７８％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９８﹒５５點，

按周跌１﹒８４％，連升３後正常回軟。近９周，四區指數二升二跌出現四次，三升一跌有四次

，一升三跌有一次。（ｃｌ）

