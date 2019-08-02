【本港樓市】中原十大屋苑周末預約睇樓量按周下跌１﹒１％

《經濟通通訊社２日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得約４３０組睇樓預約，按周下跌１

﹒１％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，社會運動自６月至今持續近２個月，影響

部份地區的交通及買家睇樓意欲。美國將於９月對３０００億美元來自中國的商品加徵１０％的

關稅，中美貿易關係再度惡化。在社會氣氛緊張，經濟前景不明朗的情況下，買家入市態度猶疑

，以觀望為主，睇樓量於低位橫行。（ｃｌ）

