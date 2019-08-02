【企業盈警】中國數字視頻料上半年虧損淨額超過３０００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》中國數字視頻（０８２８０）公布，預期集團將於截至今年６月

３０日止六個月錄得虧損淨額超過３０００萬元（人民幣﹒下同），而去年同期虧損淨額約為

１７８０萬元。

主要由於（ｉ）因撇銷若干應收款項導致行政開支大幅上升；及（ｉｉ）若干主要客戶延緩

升級改造超高清設備導致收益下跌所致。

公司預計中期業績公告將於８月８日或前後刊發。（ｂｎ）

