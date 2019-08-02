【企業盈警】ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）料上半年錄得虧損擴大

《經濟通通訊社２日專訊》ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）公布，預期今年６月３０日止六

個月，與去年同期相比錄得虧損擴大。

主要因法國及其他歐洲國家家用電話的銷售額下降、歐元兌美元貶值導致毛利率下降，以及

確認衍生金融工具的非經營性公允價值變動之虧損也令集團的表現受到影響。

公司中期業績預計於８月９日刊發。（ｂｎ）

