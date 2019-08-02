《經濟通通訊社２日專訊》ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）公布，預期今年６月３０日止六
個月，與去年同期相比錄得虧損擴大。
主要因法國及其他歐洲國家家用電話的銷售額下降、歐元兌美元貶值導致毛利率下降，以及
確認衍生金融工具的非經營性公允價值變動之虧損也令集團的表現受到影響。
公司中期業績預計於８月９日刊發。（ｂｎ）
02/08/2019 18:17
【企業盈警】ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）料上半年錄得虧損擴大
《經濟通通訊社２日專訊》ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）公布，預期今年６月３０日止六
個月，與去年同期相比錄得虧損擴大。
主要因法國及其他歐洲國家家用電話的銷售額下降、歐元兌美元貶值導致毛利率下降，以及
確認衍生金融工具的非經營性公允價值變動之虧損也令集團的表現受到影響。
公司中期業績預計於８月９日刊發。（ｂｎ）
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激，平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
|國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰