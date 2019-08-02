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02/08/2019 17:43

【企業盈警】偉志控股料中期淨利潤將按年跌逾３０％

　　《經濟通通訊社２日專訊》偉志控股（０１３０５）發盈警，預期集團今年上半年的淨利潤
將會按年下跌超過３０％。
　　公司指，淨利潤下跌，主要由於儀器顯示及電視機背光產品及非核心採購業務的利潤較去年
上半年大幅減少。（ｓｋ）

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