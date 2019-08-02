《經濟通通訊社２日專訊》亞洲雜貨（０８４１３）發盈警，預期於截至今年六月底止三個
月將盈轉虧，錄得淨虧損。
公司指，錄得淨虧損，主要由於今年五月集團總部及主要營業地點搬遷至油塘的新租辦公室
及倉庫，導致出售物業、廠房及設備項目的虧損，及銷售和分銷費用增加，抵銷了收入的增加。
（ｓｋ）
02/08/2019 18:06
【企業盈警】亞洲雜貨（８４１３）料首季盈轉虧
《經濟通通訊社２日專訊》亞洲雜貨（０８４１３）發盈警，預期於截至今年六月底止三個
月將盈轉虧，錄得淨虧損。
公司指，錄得淨虧損，主要由於今年五月集團總部及主要營業地點搬遷至油塘的新租辦公室
及倉庫，導致出售物業、廠房及設備項目的虧損，及銷售和分銷費用增加，抵銷了收入的增加。
（ｓｋ）
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