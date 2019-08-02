《經濟通通訊社２日專訊》中國再保險（０１５０８）預期，今年上半年歸屬於母公司股東
的淨利潤較去年同期增長約３５％至４５％。集團去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為
２３﹒３１億元人民幣。
集團指，上半年業績增長主要因為投資收益、承保效益同比提升，以及本期新增橋社收益。
（ｋｉ）
02/08/2019 17:19
【企業盈喜】中再保（１５０８）料上半年盈利按年增長最多４５％
《經濟通通訊社２日專訊》中國再保險（０１５０８）預期，今年上半年歸屬於母公司股東
的淨利潤較去年同期增長約３５％至４５％。集團去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為
２３﹒３１億元人民幣。
集團指，上半年業績增長主要因為投資收益、承保效益同比提升，以及本期新增橋社收益。
（ｋｉ）
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