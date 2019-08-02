《經濟通通訊社２日專訊》延長石油國際（００３４６）發盈警，預期截至今年６月底止六
個月之虧損將按年擴大至約４３００萬元，而去年同期虧損約２２００萬元。
集團指，中期虧損主要是由於中美貿易爭端及全球經濟放緩導致油價疲弱，使加拿大石油及
天然氣生產業務虧損約２６００萬元，以及可換股債券利息約為１６００萬元。（ｋｉ）
02/08/2019 18:02
【企業盈警】延長石油國際料中期虧損按年擴大至約４３００萬元
《經濟通通訊社２日專訊》延長石油國際（００３４６）發盈警，預期截至今年６月底止六
個月之虧損將按年擴大至約４３００萬元，而去年同期虧損約２２００萬元。
集團指，中期虧損主要是由於中美貿易爭端及全球經濟放緩導致油價疲弱，使加拿大石油及
天然氣生產業務虧損約２６００萬元，以及可換股債券利息約為１６００萬元。（ｋｉ）
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