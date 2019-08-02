【長和業績】大行認為長和成績表符預期，對重組電訊業務感正面

《經濟通通訊社記者余萃雯２日報道》在環球經濟風險增加下，長和（００００１）昨日公

布業績力保不失，純利按年升２％至１８３﹒２４億元，撇除匯率因素純利升７％，中期息亦維

持與去年相同的０﹒８７元水平。一眾券商行認為長和成績表符合預期，亦對集團宣布重組電訊

資產並組成新電訊公司感正面，普遍維持評級，不過調低其目標價，目標價由８２元至１２６元

。



＊野村指長和現價已反映偏軟業績，里昂認為業績遜預期＊



野村對長和前景感正面，提到表現強勁的電訊和零售業務可抵銷基建及能源業務因外匯轉弱

與盈利下跌的影響。該行認為，雖然英國脫歐的前景不確定性將繼續對股價造成影響，若出現市

場未有預期的電訊業務重組，或會對現時低殘的估值提供支持，同時如脫歐結果變得更明朗，公

司或於２０２０年獲「價值重估」。野村認為長和現價已反映偏軟業績，維持予其「買入」評級

及目標價１２６元。

里昂則指長和中期業績遜該行預期，維持予其「優於大市」評級，惟將目標價由８７元調低

至８２元。該行又將基建業務及和電（００２１５）ＥＢＩＴ預測調低，不過預期不利因素可被

零售及港口業務盈利所提升抵銷。



＊高盛指市場對電訊資產重組反應正面，花旗調低長和盈測＊



高盛重申予長和「買入」評級及目標價１０４元，認為若管理層能公布釋放電訊資產價值的

更多具體計劃，市場將感到鼓舞並對此反應將正面。為反映匯價走勢，以及電訊資產重組有助降

低財務成本，高盛將長和今至２０２１年每股盈利預測調高０－４％，該行估計透過電訊資產重

組每年可降低２０億港元的借貸成本。

花旗預期，長和業績仍將面對英鎊貶值帶來的壓力，將其２０１９－２１財年的盈利預測調

低７％－１０％，相信電信業務的重組將成下半年催化劑；該股目前較其每股資產淨值折價４５

％，故維持「買入」評級，目標價亦由１１８元調低８﹒５％至１０８元。



＊瑞銀料電訊業務整合助降利息開支，富瑞認為助釋放資產價值＊



在匯率及油價走勢轉弱下，瑞銀亦將長和今年至２０２１年盈利預測下調９％至１３％，續

長和「買入」投資評級，將目標價由１０７元降至９８元。該行對長和整合電訊業務的措施持正

面看法，相信令集團每年可減少至少１億歐元的利息開支。

此外，富瑞所發表研究報告指長和早前成立兩間公司以整合其電訊資產，雖然管理層否認準

備出售資產，不過富瑞認為新的企業結構將提供公司更多的靈活性去出售資產，有助釋放資產價

值，又表示集團中國零售同店銷售復甦確認該行相信零售業務或會被分拆的預期，予長和「買入

」評級及目標價１０２元。





表列各大行對長和的投資評級及目標價：



券商 投資評級 目標價（元）

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野村 買入 １２６

里昂 優於大市 ８７ －＞８２

高盛 買入 １０４

花旗 買入 １１８－＞１０８

瑞銀 買入 １０７－＞９８

富瑞 買入 １０２

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