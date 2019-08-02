  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2019 17:25

《小傳日記》侵侵又作對，對華再徵稅；魚缸被狂質，痛失二萬七！

　　《小傳日記》噚日（１號）花旗國總統侵侵（特朗普）又再展現佢嘅變臉功夫，話要對剩低
嘅３０００億美金嘅神州商品再加徵１０巴仙關稅，搞到花旗國魚缸噚晚全線插水，而港股今朝
更加係災難式低開６１５點，報２６９５０，一瞬間已經失守二萬七關口。
　　雖然跌幅曾經收窄到５２２點，報２７０４３，但始終同貿易戰相關嘅手機設備佬、出口佬
、豬肉佬都縮晒水。加上Ａ場一齊跟住撻低，同埋神州外交部長王毅話徵稅唔係解決方法，令「
孖屐」更加緊張，魚缸喺食Ｌｕｎｃｈ前最低曾經見過２６９０７，瀉６５８點。
　　下晝魚缸曾經想上番到近二萬七關口，但去到２６９９４點就無功而回，可惜都係唔夠力撻
番低，最終全日埋單插水６４７點或逾２巴仙，收報２６９１８。全日主板成交１１４２﹒６２
億銀，係自７月２號以嚟上番千億水平，比噚日多咗近４３巴仙。國貨佬指數報１０３４８，跌
近３巴仙或２７２點。
　　Ａ場亦都剎晒車，上證綜指報２８６７，跌４０點或逾１巴仙。深成指埋單報９１３６，跌
１３１點或逾１巴仙，全日兩個魚缸成交４５４９億人仔。
　　大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）話旗下支援唔到健康系統嘅遊戲產品就要逐步下架，
令到「孖屐」好鬼擔心，今日跟住魚缸縮水近４巴仙，報３５５﹒８銀。大象（００００５）下
星期一（５日）中午放榜，今日跣低逾１巴仙，報６２﹒１５銀。ＡＩＡ（０１２９９）八連跌
，跣低近２巴仙，報７８﹒１５銀。生發發（００３８８）劈咗逾３巴仙，報２５６﹒２銀。神
州移動（００９４１）畀野村微降「他屐」到９６蚊，雖然維持「掃貨」評級，但今日都要縮水
近２巴仙，報６５﹒０５銀。
　　國貨佬當中，新奧能源（０２６８８）輕微踢高近半巴仙，報８２﹒６５銀，係表現最好國
貨佬。中信証券（０６０３０）大劈近６巴仙，報１３﹒９８銀，係表現最差嘅國貨佬。

＊神州撤訂單萬洲勢難翻，手機皆徵稅孖寶齊受累＊

　　根據花旗嘅講法，神州已經「反轉豬肚」，唔再承諾今個星期掃入更多花旗國嘅農產品，仲
取消咗原定今明兩年合計１﹒４７萬噸花旗豬肉嘅訂單，創咗有史以嚟神州取消嘅最大花旗國豬
肉訂單，肉品佬縮晒水。萬洲（００２８８）大劈近７巴仙，報７﹒１２銀。中糧肉食
（０１６１０）仆低近半巴仙，報２﹒８８銀。雨潤（０１０６８）撻低近２巴仙，報１﹒１６
銀。惠生國際（０１３４０）亦跣低逾２巴仙，報０﹒１２５銀。
　　新一輪關稅亦都連累埋蘋果公司嘅「唉瘋」，事關手機、平板、電腦一系列消費品都有機會
喺名單上面，手機設備佬當然畀缸友們追住掟啦∼手機孖寶舜宇（０２３８２）大劈近８巴仙，
報８４﹒３銀，係全日表現最差藍戰士。瑞聲（０２０１８）亦劈近６巴仙，報３９﹒９銀。比
亞迪電子（００２８５）剎車近９巴仙，報１１﹒１銀。丘鈦（０１４７８）插水逾８巴仙，報
６﹒８銀。通達（００６９８）撻低逾５巴仙，報０﹒５４銀。

＊磚頭全跪低恆隆卻威威，領展終回升街坊無個醒＊

　　本地磚頭噚日先因為鮑叔（鮑威爾）暗示今年只會減一次息而集體插水，到咗今朝侵侵
（特朗普）又突然變臉搞到中港魚缸刮起狂風大浪，本地磚頭又繼續冇運行，即使大摩吹起摩笛
預計今年十月聯儲局會再減息，但缸友都係聽唔入耳，依然排住隊掟貨。其中，新世界
（０００１７）係藍戰士磚頭入面跌得最傷個個，蒸發兩巴仙，報１０﹒７８銀。長實
（０１１１３）噚日收市後放榜，上半年大嗱嗱少賺近三成九，但派息就增加近一成一。可惜缸
友都一樣唔領情，全日唔見咗近兩巴仙，報５６﹒１５銀。恆地（０００１２）只係跌咗超過１
巴仙，報３９﹒７５銀。新地（０００１６）同信置（０００８３）仲硬淨，跌唔夠１巴仙，報
１２０﹒８銀同１２﹒３４銀。恆隆地產（００１０１）就好威威，勁彈近兩巴仙，報
１９﹒０４銀。
　　房託基金佬方面，領展（００８２３）自從上月頭喺山頂位９９﹒８銀插旗後就不斷碌落山
，連跌咗九日加埋蒸發近７巴仙後今日終於跳彈床，逆市升近兩巴仙，報９２﹒１銀，仲要係全
場升幅最大藍戰士！不過，其他街坊就冇乜運行，置富（００７７８）同泓富（００８０８）跣
低近１巴仙，報１０﹒０６銀同３﹒２５銀。冠君（０２７７８）跌咗半巴仙，報５﹒７銀。

＊油價仆晒低中石化見底，避險氣氛濃金佬受推崇＊

　　噚晚侵侵一句「加徵關稅」令到油價勁插７巴仙至近七個星期低位，紐約原油更創自
２０１５年２月以嚟最大單日跌幅，三桶油自然大劈！中海油（００８８３）撻低近４巴仙，失
守十天線（約１３﹒０２銀）、五十天線（約１２﹒９５銀），報１２﹒３６銀。神州石油
（００８５７）跣低近４巴仙，報４﹒０２銀。中石化（００３８６）撻低近３巴仙，報
４﹒９１銀，並且已經連挫六日加埋唔見咗近半成。中海油服（０２８８３）縮水近４巴仙，失
廿天線（約８﹒４５銀），報８﹒４１銀。
　　不過，另一邊廂，因為「孖屐」避險氣氛好濃厚，金價噚晚勁彈超過兩巴仙，金礦佬即時被
缸友大手掃貨。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）踢高逾２％，報１０６１銀。山東黃金
（０１７８７）跟升逾２％，收復廿天線（約１５﹒０２銀），報１５﹒０４銀。招金
（０１８１８）起哄近２％，報８﹒７７銀。紫金（０２８９９）就紋風不動，報３﹒０６銀。
周末假期愉快，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激，平保現價起分段吸納
生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金