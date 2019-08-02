《小傳日記》侵侵又作對，對華再徵稅；魚缸被狂質，痛失二萬七！

《小傳日記》噚日（１號）花旗國總統侵侵（特朗普）又再展現佢嘅變臉功夫，話要對剩低

嘅３０００億美金嘅神州商品再加徵１０巴仙關稅，搞到花旗國魚缸噚晚全線插水，而港股今朝

更加係災難式低開６１５點，報２６９５０，一瞬間已經失守二萬七關口。

雖然跌幅曾經收窄到５２２點，報２７０４３，但始終同貿易戰相關嘅手機設備佬、出口佬

、豬肉佬都縮晒水。加上Ａ場一齊跟住撻低，同埋神州外交部長王毅話徵稅唔係解決方法，令「

孖屐」更加緊張，魚缸喺食Ｌｕｎｃｈ前最低曾經見過２６９０７，瀉６５８點。

下晝魚缸曾經想上番到近二萬七關口，但去到２６９９４點就無功而回，可惜都係唔夠力撻

番低，最終全日埋單插水６４７點或逾２巴仙，收報２６９１８。全日主板成交１１４２﹒６２

億銀，係自７月２號以嚟上番千億水平，比噚日多咗近４３巴仙。國貨佬指數報１０３４８，跌

近３巴仙或２７２點。

Ａ場亦都剎晒車，上證綜指報２８６７，跌４０點或逾１巴仙。深成指埋單報９１３６，跌

１３１點或逾１巴仙，全日兩個魚缸成交４５４９億人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）話旗下支援唔到健康系統嘅遊戲產品就要逐步下架，

令到「孖屐」好鬼擔心，今日跟住魚缸縮水近４巴仙，報３５５﹒８銀。大象（００００５）下

星期一（５日）中午放榜，今日跣低逾１巴仙，報６２﹒１５銀。ＡＩＡ（０１２９９）八連跌

，跣低近２巴仙，報７８﹒１５銀。生發發（００３８８）劈咗逾３巴仙，報２５６﹒２銀。神

州移動（００９４１）畀野村微降「他屐」到９６蚊，雖然維持「掃貨」評級，但今日都要縮水

近２巴仙，報６５﹒０５銀。

國貨佬當中，新奧能源（０２６８８）輕微踢高近半巴仙，報８２﹒６５銀，係表現最好國

貨佬。中信証券（０６０３０）大劈近６巴仙，報１３﹒９８銀，係表現最差嘅國貨佬。



＊神州撤訂單萬洲勢難翻，手機皆徵稅孖寶齊受累＊



根據花旗嘅講法，神州已經「反轉豬肚」，唔再承諾今個星期掃入更多花旗國嘅農產品，仲

取消咗原定今明兩年合計１﹒４７萬噸花旗豬肉嘅訂單，創咗有史以嚟神州取消嘅最大花旗國豬

肉訂單，肉品佬縮晒水。萬洲（００２８８）大劈近７巴仙，報７﹒１２銀。中糧肉食

（０１６１０）仆低近半巴仙，報２﹒８８銀。雨潤（０１０６８）撻低近２巴仙，報１﹒１６

銀。惠生國際（０１３４０）亦跣低逾２巴仙，報０﹒１２５銀。

新一輪關稅亦都連累埋蘋果公司嘅「唉瘋」，事關手機、平板、電腦一系列消費品都有機會

喺名單上面，手機設備佬當然畀缸友們追住掟啦∼手機孖寶舜宇（０２３８２）大劈近８巴仙，

報８４﹒３銀，係全日表現最差藍戰士。瑞聲（０２０１８）亦劈近６巴仙，報３９﹒９銀。比

亞迪電子（００２８５）剎車近９巴仙，報１１﹒１銀。丘鈦（０１４７８）插水逾８巴仙，報

６﹒８銀。通達（００６９８）撻低逾５巴仙，報０﹒５４銀。



＊磚頭全跪低恆隆卻威威，領展終回升街坊無個醒＊



本地磚頭噚日先因為鮑叔（鮑威爾）暗示今年只會減一次息而集體插水，到咗今朝侵侵

（特朗普）又突然變臉搞到中港魚缸刮起狂風大浪，本地磚頭又繼續冇運行，即使大摩吹起摩笛

預計今年十月聯儲局會再減息，但缸友都係聽唔入耳，依然排住隊掟貨。其中，新世界

（０００１７）係藍戰士磚頭入面跌得最傷個個，蒸發兩巴仙，報１０﹒７８銀。長實

（０１１１３）噚日收市後放榜，上半年大嗱嗱少賺近三成九，但派息就增加近一成一。可惜缸

友都一樣唔領情，全日唔見咗近兩巴仙，報５６﹒１５銀。恆地（０００１２）只係跌咗超過１

巴仙，報３９﹒７５銀。新地（０００１６）同信置（０００８３）仲硬淨，跌唔夠１巴仙，報

１２０﹒８銀同１２﹒３４銀。恆隆地產（００１０１）就好威威，勁彈近兩巴仙，報

１９﹒０４銀。

房託基金佬方面，領展（００８２３）自從上月頭喺山頂位９９﹒８銀插旗後就不斷碌落山

，連跌咗九日加埋蒸發近７巴仙後今日終於跳彈床，逆市升近兩巴仙，報９２﹒１銀，仲要係全

場升幅最大藍戰士！不過，其他街坊就冇乜運行，置富（００７７８）同泓富（００８０８）跣

低近１巴仙，報１０﹒０６銀同３﹒２５銀。冠君（０２７７８）跌咗半巴仙，報５﹒７銀。



＊油價仆晒低中石化見底，避險氣氛濃金佬受推崇＊



噚晚侵侵一句「加徵關稅」令到油價勁插７巴仙至近七個星期低位，紐約原油更創自

２０１５年２月以嚟最大單日跌幅，三桶油自然大劈！中海油（００８８３）撻低近４巴仙，失

守十天線（約１３﹒０２銀）、五十天線（約１２﹒９５銀），報１２﹒３６銀。神州石油

（００８５７）跣低近４巴仙，報４﹒０２銀。中石化（００３８６）撻低近３巴仙，報

４﹒９１銀，並且已經連挫六日加埋唔見咗近半成。中海油服（０２８８３）縮水近４巴仙，失

廿天線（約８﹒４５銀），報８﹒４１銀。

不過，另一邊廂，因為「孖屐」避險氣氛好濃厚，金價噚晚勁彈超過兩巴仙，金礦佬即時被

缸友大手掃貨。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）踢高逾２％，報１０６１銀。山東黃金

（０１７８７）跟升逾２％，收復廿天線（約１５﹒０２銀），報１５﹒０４銀。招金

（０１８１８）起哄近２％，報８﹒７７銀。紫金（０２８９９）就紋風不動，報３﹒０６銀。

周末假期愉快，請請！



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