《真知灼見－溫灼培》澳元非歐元，勿混為一談

《真知灼見》美國聯儲局主席鮑威爾於周四（１日）議息會議後指出，「是次減息不會是一

個長期減息周期的開始，但是次減息也未必是一次過性質」。上述言論令市場明白到聯儲局雖續

有減息空間，但速度或會相當緩慢，幅度亦不會太大。議息會議後，美元隨即轉強；而美元強一

眾貨幣即跌，當中以歐元跌幅最為顯著，商品貨幣亦同受累。



＊澳元下跌的三個原因＊



筆者一直不看好歐洲貨幣，主要是擔心英國「硬脫歐」對英鎊及歐元帶來的拖累。但今天想

與大家分享是筆者對澳元匯價的看法。繼７月１９日澳元高見靠近７１美仙後，其匯價即告輾轉

下跌，相信原因主要有三：首先，澳央行行長洛威近期多次警告減息周期尚未完結，為澳元上升

構成了阻力。其次，美國總統特朗普多次對中美貿易談判發表負面言論，令市場擔心中美貿易摩

擦有機會再度升溫。此外，市場亦關注到於本周上海舉行的中美高層次貿易談判，提前了半小時

結束，或多或少反映談判艱巨且難達成協議；而更令市場感到不安的，是下輪談判要待９月才再

次舉行！由於澳洲經濟跟中國走；中美貿易談判難解決，澳元匯價自然受壓。



＊澳元６８美仙支持強＊



不過，隨著澳元回落至６８美仙的技術支持，筆者認為吸納澳元有一定值博，箇中原因亦有

三。首先，亦是最重要，是筆者認為，即使中美在貿易談判不能達成協議，在明年１０月美國大

選前，料特朗普政府也不會對中國餘下３０００億美元進口貨品徵重關稅，原因是這些貨品大多

屬美國的民生用品，一時間又難找到替代，若徵重關稅對美國消費者也會帶來嚴重損害。假使筆

者估計正確，先前因擔心中美貿易摩擦有機會擴大而過分被推低的澳元匯價則有機會作出反彈。

其次，澳央行於今年６月及７月已作連環減息，主要是擔心其國內樓價下跌損害當地經濟。不過

，經歷了兩次減息後，據當地房地產研究機構Ｃｏｒｅ

Ｌｏｇｉｃ數字顯示，兩個最大城市悉尼及墨爾本，於７月份平均樓價按月回升０﹒２％；升幅

雖不大，但已是連續兩個月回升，而只要澳洲樓價轉穩，料澳央行再減息壓力不大。最後當然不

能不提中國經濟；中美貿易紛爭稍緩和，內地製造業採購經理指數已見回升，７月份數字雖仍有

５０指數點分水嶺之下報４９﹒７，但已見起色。技術上，料澳元於６８美仙可找到龐大支持，

往後不排除於６８－７１美仙間波動。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

