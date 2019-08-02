【貿易開戰】基金界：港股後市仍然偏淡，聯儲局仍有機會減息

《環富通基金頻道記者伍賜好２日報道》美國總統特朗普宣布，將對餘下總值３０００億美

元的中國入口貨物加徵１０％關稅，有關措施由９月１日起生效。受到此消息打擊，美股昨晚挫

跌約１％，港股和日股齊挫逾２％，內地股市亦跌逾１％。基金界人士對港股後市看法仍然偏淡

，並料聯儲局仍有機會減息。



＊龐寶林：特朗普逼中國加快妥協，美股港股或下試上次低位＊



東驥基金管理董事總經理龐寶林接受《環富通基金頻道》記者訪問時表示，特朗普向中國

「攤牌」是逼中國快些妥協，與美國達成貿易協議。特朗普在總統選舉中的民主黨競選對手較弱

勢，特朗普的勝算較高，讓特朗普恃勢向中國施壓。龐寶林認為，特朗普又表示不理會美股下跌

，因為這可能會進一步逼使聯儲局再度減息。

龐寶林預期，若貿易戰進一步升級，美股有可能因為中美貿易問題而爆發股災，道瓊斯工業

平均指數或會下試接近二萬三的上次低位。不過，港股由於先前並無發力跟美股上升，故港股受

損的程度應不會太嚴重，料恆生指數會下試去年底位約２５０００水平。暫時，投資者不宜急於

入市「撈貨」，觀察２６５００能否守得穩先。短線則可炒業績，選擇公布理想業績的公司。

龐寶林分析道，中美貿易戰是很難全面達成協議的，因特朗普不單只要求中國購買美國農產

品和石油，還要求中國在對待美國企業的尺度要與中國企業的看齊，這是困難的。



＊姚浩然：下半年全球流通量料升，港股現水平料獲支持＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《環富通基金頻道》表示，他最憂心的是人民幣貶值問題

，因為恆指成分股中有不少中資股，受人民幣匯率的影響較大。不過，他相信人民幣暫不會跌穿

７算。

至於美國向價值３０００億美元的中國入口加徵１０％關稅方面，是因為貿談並無進展而

「出招」。上次於６月底中美尚未展時，港股十分弱勢，跌至２６７００水平，目前中美貿談已

展開，環境已有所改善，故料港股於２６７００水平附近應會獲得支持。加上，美國聯儲局已停

止縮表，並開始減息，預期該局下半年仍會再進一步減多一次息。同時，環球其他央行亦紛紛減

息，下半年全球的流性會增加，理應對股市具有支撐作用。現時港股的２０１９年和２０２０年

市盈率分別處於１１倍和１０倍的歷史性偏低水平，料港股具防守力。姚浩然展望下半年港股仍

有機會回升上２９０００至３００００水平的。

至於本港政局問題對港股的影響方面，他相信不會太大，因為政治動盪只對本地地產股、本

地銀行股和零售股構成較大的損害，而這類股份佔恆指成分股比重不高。而一些恆指成分重磅股

如騰訊（００７００）和內銀及內險股所受的影響不大。



＊趙耀庭：特朗普連任機會大，關注中國將採取甚麼報復行動＊



景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表評論道，美國總統特朗普把貿易緊

張局勢重新升級的時機有重大意義。正當北京和華府之間的貿易談判沒有取得重大突破，聯儲局

減息以及民主黨總統候選人辯論過後，特朗普即宣布上調關稅（對中國３０００億美元商品徵收

１０％的關稅）。

第二次民主黨總統選舉辯論已於昨日（１日）舉行，但並未出現明確的候選人。這意味著前

副總統拜登繼續成為明年總統大選，最有可能的民主黨候選人。

隨著美國股市向好及美國民眾對通俄門調查反應冷淡，特朗普自然相信明年能夠擊敗拜登取

得連任。而根據過往歷史，現任總統的確有較大機會取得連任。

由於預期貿易戰會導致經濟衰退，聯儲局於本周宣布下調利率。市場則一直討論不斷升級的

貿易戰，對中國和美國經濟所造成的傷害。

該行相信若特朗普在聯儲局減息決定之前採取行動，議息會議就不會錄得兩張反對票，而聯

儲局主席應鬆一口氣，因為他已為進一步減息打開了大門。

現在，市場都關注中國將採取甚麼報復行動，以及眾央行是否能夠通過更多的擴張性貨幣政

策，來支撐貿易戰對經濟的影響。



＊景順預計短期股市將保持疲弱，收益率繼續走低＊



現實是，貿易戰將為經濟帶來非常負面的影響。聯儲局主席鮑威爾昨天的評論，表明聯儲局

開始憂慮貿易形勢。因此，特朗普對額外關稅的威脅會導致股價大幅下挫。該行預計短期股市將

保持疲弱，收益率繼續走低。

然而，股票市場適應力強，而且注意力短。倘若特朗普取消關稅，企業盈利繼續高於預期，

或經濟數據有所改善，以上數項因素或足以令股市走高。

由於國債往往能更準確地顯示市場恐慌，該行預計債券收益率將保持較低水平。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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