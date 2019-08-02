美國突出招，港股穿兩萬七收報２６９１８挫６４７點，成交千一億

《經濟通通訊２日專訊》中美貿易戰突然升級，美國再向中國祭出關稅牌，港股顯著下挫，

尾市跌幅擴大，一度急跌近７００點，收市仍滑近６５０點，成交大增至逾１１００億元。大市

連跌第三日，全星期累挫近１５００點。

恆指今早裂口低開６１５點，已失守２７０００水平，隨後曾經短暫收復，高見

２７０４３，惟大市沽壓仍然較重，午後持續尋底，最低見過２６８６８點，跌幅達６９６點，

最終低收６４７點或跌２﹒３５％，報２６９１８點，創近兩個月以來收市新低，主板成交大增

４２﹒８６％至１１４２﹒６２億元。恆指本星期橫跨７月月結及８月開局，合共低收１４７９

點，連跌兩星期。國企指數跑輸大市，全日收報１０３４８，挫２﹒５７％或跌２７２點。

雖然大市大幅走低，惟北水買盤顯著增加，北水全日淨流入３４﹒２２億，較上日大增約３

倍，連續第十一日錄得淨流入。

至於Ａ股跌幅則較港股少，滬綜指收跌１﹒４１％，報２８６７﹒８４點，跌穿２９００；

深成指低收１﹒４２％，報９１３６﹒４６點；兩市全日成交４５４９億元人民幣，增加

２１﹒６％。

重磅股方面，騰訊（００７００）將對任天堂Ｓｗｉｔｃｈ的經典遊戲以本地化形式發行，

惟股價仍走低３﹒８４％，報３５５﹒８元，單隻拖累恆指１１４點；友邦（０１２９９）連跌

第八日，收跌１﹒９４％，報７８﹒１５元；平保（０２３１８）一度跌穿９０元，低見

８９﹒６元，收市報９０﹒９元，滑２﹒４７％；港交所（００３８８）挫３﹒１７％，報

２５６﹒２元。匯控（００００５）下周一（５日）中午放榜，績前沽壓仍然沉重，收低

１﹒４３％，報６２﹒１５元，八連跌累計走低４％。



＊舜宇重挫近８％最差藍籌，萬洲、創科齊瀉約６％＊



美國下月將對餘下３０００億美元中國貨品加徵１０％關稅，重災區是手機、電腦等科技產

品，手機設備股首當其衝，舜宇（０２３８２）重挫７﹒７７％，報８４﹒３元，為表現最差藍

籌；瑞聲（０２０１８）瀉５﹒９％，報３９﹒９元。富智康（０２０３８）滑８﹒７７％，報

１﹒０４元；丘鈦科技（０１４７８）下跌８﹒１１％，報６﹒８元。

５Ｇ概念股同樣失威，中興（００７６３）收挫５﹒２９％，報２２﹒４元；聯想集團

（００９９２）滑４﹒５３％，報５﹒９元；與貿易戰敏感度較低的鐵塔（００７８８）亦軟２

﹒４８％，報１﹒９７元。

在美國有業務的萬洲（００２８８）急挫６﹒６８％，報７﹒１２元。出口股創科實業

（００６６９）大跌５﹒８３％，報５４﹒９５元；申洲（０２３１３）低收５﹒１４％，報１

０３﹒４元；敏華（０１９９９）亦軟５﹒１２％，報３﹒５２元。



＊人民幣大跌，航空、賭業、紙業股無一倖免＊



人民幣同樣「中箭」，在岸及離岸人民幣分別一度跌穿６﹒９５及６﹒９７水平，拖累與人

民幣相關股份。憂慮環球經濟增長前景，國航（００７５３）跌幅最大，收低３﹒９９％，報７

﹒２２元；東航（００６７０）及南航（０１０５５）則分別軟２﹒５９％及２％，報

４﹒１３元及４﹒８９元。

上月賭收遜預期，賭業股未止跌。銀娛（０００２７）低收５﹒９２％，報５０﹒１元；金

沙（０１９２８）滑４﹒４７％，報３６﹒３５元。新濠國際（００２００）挫６﹒０１％，報

１７﹒８４元；永利澳門（０１１２８）跌５﹒５９％，報１６﹒８８元。

紙業股亦見受壓，理紙（０２３１４）走低４﹒４５％，報４﹒５１元；玖紙

（０２６８９）軟３﹒８２％，報６﹒０４元；晨鳴（０１８１２）亦挫３﹒１６％，報

３﹒３７元。



＊領展倒升近２％最佳藍籌，中國稀土抽高一成四＊



在大市幾近全面下跌之下，亦有逆市上升的奇葩。領展（００８２３）創過逾三個月低，見

８９元後，仍見有反彈，收市上升１﹒８２％，報９２﹒１元，為表現最佳藍籌。恆隆地產

（００１０１）連續第二日受捧，今日收高１﹒７１％，報１９﹒０４元。

另外，中美貿易戰升級亦帶動金價向上，紐約期金隔晚重上１４５０美元水平，創６年新高

，金屬相關股亦見向上。招金（０１８１８）走高２﹒２１％，報８﹒７７元；山東黃金

（０１７８７）漲２﹒０４％，報１５﹒０４元。

市場亦關注中方的反制措施，稀土早前曾捲入「稀土戰」，中國稀土（００７６９）一度急

彈３０％，高見０﹒６４元，收市報０﹒５６元，走高１４﹒２９％。（ｋｌ）

